The Weeknd, Miley Cyrus y Katy Perry cantarán en los MTV VMAs

También Thirty Seconds to Mars, Fifth Harmony y Lorde actuarán en vivo

CIUDAD DE MÉXICO (08/AGO/2017).- Las bandas Thirty Seconds to Mars, Fifth Harmony, así como los cantantes The Weeknd, Miley Cyrus, Lorde y Katy Perry, actuarán en vivo en los MTV Video Music Awards 2017.

El anuncio del elenco se realizó mediante un comunicado de prensa, en el que se agregó que la ceremonia se transmitirá en América Latina el 27 de agosto próximo desde The Forum, en Inglewood, California.

Los fans pueden elegir con su voto a los ganadores de las 15 categorías que serán reconocidas este año en los MTV VMA 2017. La votación se podrá realizar a través de la página: http://www.mtv.com/vma/vote/.

Jesse Ignjatovic regresa como productor ejecutivo de los MTV VMA 2017. Bruce Gillmer, Garrett English y Lee Lodge son productores ejecutivos. Melanie Block es la ejecutiva a cargo de la producción; Amani Duncan es ejecutivo musical, y Wendy Plaut es ejecutiva a cargo de talento y celebridades para los VMA.