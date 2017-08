In Flames se presentará en Guadalajara

In Flames regresará a la ciudad para presentar su disco “Battles”

GUADALAJARA JALISCO (08/AGO/2017).- 19 de marzo del 2013 en el marco del Hell And Heaven Fest fue la última ocasión en que pisó suelo tapatío la banda sueca In Flames, ahora la agrupación agrega esta ciudad a la gira de promoción de su más reciente disco 'Battles'.

Será el 13 de octubre en el BMLS Showcenter cuando los pioneros del death metal melódico regresen a Guadalajara, asimismo anunciaron su presentación en el Pabellón Cuervo de Ciudad de México para el 12 de Octubre. Estos shows, se suman al ya anunciado del 28 de octubre en el Parque Fundidora de Monterrey para el Festival Northside.

La banda fue fundada en Gotemburgo, Suecia, en 1990, por el guitarrista Jesper Strömblad y a la par proyectos como At the Gates y Dark Tranquillity, son responsables de desarrollar el género musical al que pertenecen

Los suecos han recorrido los máximos escenarios de metal en el mundo y son acreedores de dos Grammys en su natal. Incluso han recibido el reconocimiento de el ministro de economía sueca Thomas Östros diciendo de ellos, "Gracias a In Flames, Suecia tiene ahora una banda de metal en la élite mundial".

Ahora, con su álbum número 12, 'Battles', grabado en Los Ángeles y producido por el ganador del Grammy Howard Benson (My Chemical Romance, Papa Roach, The Used), siguen en reeinvención con sonidos, ya nos tan brutales como en sus comienzos, pero siguiendo atmósferas sonoras oscuras.

Los boletos estarán disponibles a partir del 16 de agosto sin que aún se hayan relavado los precios.

EL INFORMADOR / HÉCTOR NAVARRO