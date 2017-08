Gil Bokacho se reinventa con su 'popteño banda'

El cantante tapatío Gil Bokacho estrena su nuevo sencillo 'Es tan fácil'

GUADALAJARA, JALISCO (08/AGO/2017).- Esta semana el cantante tapatío Gil Bokacho, quien sobresalió en reality shows como “La Academia” y “La Voz… México”, estrena su nuevo sencillo “Es tan fácil”, pero bajo un concepto distinto. Después de dedicarse al pop-rock y las baladas, ha decidido darle un giro a su carrera y ahora incursionar en el regional mexicano, pero con el estilo pop que lo caracteriza, un concepto ha decidió llamar “popteño banda”.

“Es un proyecto que ya tenía bastante tiempo trabajando. Últimamente me ha hecho mucha reacción la frase: ‘Si quieres resultados distintos, haz cosas diferentes’. Y en el pop yo estaba muy contento, es un género con el que me ha ido muy bien, pero desde chico he tenido la influencia de la música regional mexicana por mi papá, Gildardo Álvarez, y pensé en tratar de hacer una fusión de lo mexicano con lo ‘popero’ y salió esté proyecto ‘popteño banda’, donde adapto mi estilo y le sumo la tuba, el acordeón y la vihuela del mariachi, es algo más fresco y con letras que le hablan al amor”.

El músico comparte en entrevista que el disco ya está grabado en su totalidad y ahora está en proceso de masterización, aún no sabe si después de este sencillo publicará el álbum completo, o se regirá como la industria marca hoy: sencillo por sencillo en plataformas digitales.

El video de “Es tan fácil” también lo estrenó el lunes 7 de agosto. El rodaje fue en Tapalpa. La canción es escrita por su hermano, Jorge Eduardo, quien también fue parte de “La Voz…. México”.

“Estoy muy casado con este proyecto, creo que yo soy el primero que está haciendo esto y quiero fomentarlo como mi sello, que cuando se hable de pop fusionado con norteño, que la gente diga, ‘sí, es Gil Bokacho’”. Asegura que no sabe si este nuevo rumbo en su carrera sea para siempre, pero la meta es que este sello sea reconocido como suyo.

Construye el disco

El disco de Gil se compone de 11 temas, seis son de su autoría, el tema que escribió su hermano y cuatro covers que no son de estrellas del regional, adelanta que se trata de una sorpresa que sus seguidores van a apreciar mucho. Lo interesante para él, que también las letras son acerca del amor, porque asegura, hoy en la música se habla de tiroteos, droga y misoginia.

“A mí se me hace que a la gente se le está olvidando que a la mujer le canten bonito y con mi música quiero quitar esa idea de que pones la banda y se hablará de la cama y la mujer en tanga. Mi meta es romper con ese estereotipo de la música regional y que la gente se dé cuenta que lo pop se puede convertir en popular y viceversa”.

ASÍ LO VERÁS

Con un nuevo look

Gil también cambió su imagen, ahora utilizará las camisas de influencia charra, pero adaptándolas a un look casual, contemporáneo, que se retrate la mexicanidad, pero sin convertirse en cliché.