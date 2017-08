'Chuponcito' atento a la comedia pirata

Alberto Flores alerta sobre la creciente oferta de imitadores en el medio humorístico

GUADALAJARA, JALISCO (08/AGO/2017).- Ante la buena racha que vive la comedia en México, Alberto Flores, quien da vida al payaso “Chuponcito”, advierte al público sobre el cuidado que se debe tener ante la también creciente oferta de imitadores que sin autorización promueven y realizan espectáculos a nombre de los profesionales de la comedia.

“Chuponcito” asegura que este tema no se ha descontrolado totalmente, pero sí han identificado a imitadores o empresarios que engañan al público con venta de boletos falsos, por ejemplo, algo que el humorista cuida en cada ciudad que visita, como ahora toca el caso de Guadalajara con una función programa en el Teatro Galerías el próximo 12 de agosto a las 20:30 horas.

El comediante que ha reforzado su popularidad en programas televisivos como “Guerra de chistes”, recalca que el público interesado en sus espectáculos debe estar atento a las agendas autorizadas y confirmada que el payaso promueve a través de redes sociales y con ventas autorizadas solamente en los foros y teatros a los que asistirá.

“Tenemos mucho problema con la piratería no sólo de personas, también es un asunto virtual. En las redes sociales hay páginas falsas de mi show y el público se confunde y deposita dinero –a las cuentas promocionadas- cuando los contratos y ventas no se hacen por Facebook. La gente tiene que revisar muy bien dónde paga”.

Lucha contra la crítica

Presumir que actualmente disfruta de una gira nacional en lo que resta de 2017 no es una prioridad para “Chuponcito”, pues el comediante opta por reforzar la forma en cómo se difunde su show al asegurar que más allá del humor negro y ácido que muestra en diversos programas de televisión, sus espectáculos también tienen una parte familiar para que cualquier persona sin importar su edad pueda disfrutar de sus rutinas combinadas con stand-up.

“Sí es un show para adultos, pero no me gusta que un niño me escuche decir una mala palabra aunque sea muy disfrazada. El show es para reírse y no pararán de hacerlo hasta el final. Llevamos cosas nuevas para que la gente, hay sorpresas, improvisación, de verdad no se arrepentirán. El personaje es muy abrazado y querido, si no lo han visto no pueden criticarlo”.