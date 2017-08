El amor le pega 'Duro' al Chicharito

El jugador del West Ham ha caído rendido, otra vez, ante las flechas de cupido, gracias al encanto de una actriz española

GUADALAJARA, JALISCO (08/AGO/2017).- Para Chicharito, el 2017 está cerrando con nuevo equipo, nuevos desafíos, nuevo país donde va a jugar y sí…nueva novia: Andrea Duro, actriz española que es la nueva dueña del corazón del goleador tapatío. La pregunta es, ¿será la definitiva?

La relación entre ambos comenzó a darse a notar desde que el pasado 27 de julio cuando el “Chicharito” Hernández publicó una misteriosa fotografía en su Instagram junto a una mujer de espaldas y con el comentario “no es nadie del pasado”, una publicación que llegó a los más de cuatro millones de seguidores del delantero tapatío, quien hasta ese momento mantenía el misterio sobre la chica.

La fotografía era una pieza más en un rompecabezas de publicaciones, tanto de Hernández como de Duro, quienes comenzaron a subir imágenes a Instagram con mensajes cruzados e indirectas, aunque no lo suficiente como para que sus seguidores no se dieran cuenta que entre ambos había “algo”.

Por fin la relación entre ambos quedó más que patente tras la última imagen, donde se dejaron de juegos y le presumen al mundo lo que a leguas ya se notaba: Andan y son felices. En la fotografía, en la que aparecen los dos juntos, sentados y sonrientes, Duro está tapándose la cara con una mano y la otra la tiene apoyada sobre el futbolista, y Chicharito, por su parte, tiene el brazo sobre la cintura de la actriz.

“Pensarán y dirán lo que quieran… pero hay algo muy claro, no puedo dejar de verla #imsorry #feliz” escribió el ex jugador de Chivas de 29 años en un comentario muy parecido al de la intérprete, de 25. “Felicidad en estado puro @ch14_instagram”, mencionó Duro, quien ya no oculta su felicidad. Y ambos mensajes acompañados de corazones y caritas felices, emoticonos que corroboran la buena situación personal de ambos.

Las actrices son su debilidad

Ese condominio llamado “Corazón de Chicharito” ha tenido muchas inquilinas, aunque últimamente parece ser que sus preferencias están enfocadas en las actrices.

Antes que Duro, el pateabalones mantuvo una relación de unos meses con la también actriz Camila Sodi (ex pareja del actor Diego Luna). Un noviazgo breve pero muy comentado debido a que comenzó al poco tiempo de su ruptura con la periodista Lucía Villalón, con la que estuvo saliendo casi dos años e incluso hicieron planes de boda.

Por su parte, Duro tampoco queda atrás en cuanto a relaciones se refiere. La actriz de “Perdóname Señor”, estuvo saliendo durante casi tres años con el también actor Joel Bosqued, actualmente novio de la actriz española Blanca Suárez. Tras este noviazgo, la intérprete comenzó una relación con un muchacho llamado Adrián Ríos, con quien estuvo más de dos años y con quien también publicaba su amor en las redes sociales.

¿Será que los dos encontraron al fin a su media naranja?

Con información de El País y Notimex

CONÓCELA

¿Quién es “La Chicharita”?

Su nombre se escuchará bastante en los próximos días, pero, ¿quién es ella? Andrea Duro es una actriz española de 25 años, quien ganó fama por ser parte de la saga “Tres metros sobre el cielo”.

En años recientes la artista comenzó a destacar gracias a su constante aparición en varias series de renombre en la Península Ibérica, entre las que se cuentan “El Gran Hotel” y “Víctor Ros”, además de aparecer en películas de corte independiente como “En apatía”, “Los amigos raros” y “Por un puñado de besos”.

Sobre sus planes a futuro (los que no tienen qué ver con el Chicharito), se dio a conocer que pronto figurará en la miniserie “La catedral del mar”, basada en la novela de Ildefonso Falcones, y en la serie “Velvet Colección”.

En campos más personales, Andrea, quien se describe en entrevistas como “aficionada al futbol —le va al Barcelona—, al spinning, a la lectura y a la cocina”, decidió desde muy joven ser actriz debido a la pasión de su madre por el teatro.