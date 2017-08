La nostalgia invade a Litzy

Emocionada por la idea de regresar a Guadalajara, la intérprete se dice lista para la segunda vuelta del '90’s Pop Tour'

GUADALAJARA, JALISCO (07/AGO/2017).- El próximo viernes 25 de agosto, a las 21:00 horas, en el Auditorio Telmex, regresa a Guadalajara el concierto “90’s Pop Tour”, espectáculo que reúne a las estrellas más importantes de la música de los 90 como: OV7, Caló, Fey, The Sacados, Aleks Syntek, Erik Rubín, Jeans y Litzy; de hecho, ésta última en entrevista comparte la emoción de volver a la Perla Tapatía, pues en marzo cuando se presentaron tuvieron abarrotado el recinto de Zapopan.

“Estamos muy contentos de poder regresar a Guadalajara, ya se siente como si hubiera pasado mucho tiempo y me parece maravilloso refrescar de nuevo el concierto, y que la gente que lo quiera repetir, que tenga la oportunidad de hacerlo y quienes no pudieron ir, esta vez se lancen y vivan la experiencia y la nostalgia de los 90”, anota la intérprete en charla con este medio.

Litzy comparte que de manera particular para este concierto cambió su vestuario atendiendo las peticiones de sus seguidores y lo renovó. En cuando a la esencia del show es prácticamente el mismo, sólo que con mejores adecuaciones para que todo el público lo pase mejor. “Claro que cada show lo vamos haciendo cada vez mejor, todos cada vez tenemos mejor confianza el uno con el otro en el escenario, en los featurings, a cada canción se le va sacando algo especial, pero es el mismo show, de pronto cambian algunas cosas como el vestuario, y lo padre aquí es revivir la nostalgia y volver a estar con nuestro público tapatío que nosotros adoramos y que siempre nos han apoyado muchísimo”.

Ahora que se despide de la gira Aleks Syntek para darle promoción a su disco “Trasatlántico”, Litzy comparte que no cree que llegue alguien a relevarlo. “No creo que vaya a entrar nadie, Aleks va a dejar un hueco muy grande en el show en el momento que él tenga que irse. Es una pena, porque el concierto ya está pactado así de principio a fin, pero creo que podemos modificar el show así como está, sí es que se llega a confirmar (su salida) porque a nosotros no nos ha dicho nada todavía”.

Su carrera solista sigue en pie

Para continuar su carrera como cantante, Litzy asegura que pronto se sentará a pensar lo que quiere hacer, seguirá trabajando de la mano de Bobo Producciones y aunque es fiel al pop, no descarta algo más movido como los sonidos latinos, pues comparte, a raíz de que en sus telenovelas le toca cantar, el público también la comienza a ubicar bajo este estilo.

“Todo el mundo está súper pendiente, la gente en redes sociales me pregunta que cuándo saco un nuevo disco, que cuándo vuelvo... Que quieren escuchar canciones nuevas, pero también las de antes y por supuesto, me muero de ganas de regresar a la música; la idea es hacer un álbum, pero necesito sentarme para poder armarlo, he estado ajetreada con la gira y con mis compromisos como actriz”.

También seguirá a la par su carrera como histrión, ella es exclusiva de Telemundo y sabe que pronto la llamarán para otro proyecto; sin embargo, aplaude la pluralidad que ahora hay en televisión donde los actores tienen la libertad de trabajar donde sea.

Buena la oferta de reencuentros

Litzy considera que el “Sol sale para todos” y aplaude que conceptos como Timbiriche y Primera Generación también tomen la bandera de la nostalgia y hagan sus propios espectáculos. “A mí me parece genial que la gente tenga muchas opciones para ver, me parece maravilloso, la gente está ávida de distraerse y de ver cosas diferentes y padres, de recordar… el tema de la nostalgia siempre es algo maravilloso. Timbiriche es un icono, y que puedan juntarse una vez más es increíble. Lo que están haciendo los chicos de La Academia también está genial, si la gente tiene ganas de ir a ver a unos y a otros, irá ver todos los shows”.