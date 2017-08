‘La Torre Oscura’ debuta en primer lugar de la taquilla en EU

La película de Stephen King recaudó 19.5 MDD

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (06/AGO/2017).- Después de una década en desarrollo y varios aplazamientos, la esperada adaptación "The Dark Tower" de Stephen King debutó en el primer lugar de taquilla de los cines de Estados Unidos y Canadá con 19.5 millones de dólares, superando por poco margen a "Dunkirk", que se mantuvo a la cabeza durante dos fines de semana.

La película de Christopher Nolan ambientada en la Segunda Guerra Mundial bajó al segundo sitio con 17.6 millones de dólares en su tercera semana en los cines norteamericanos. Hasta ahora ha recaudado 133.6 millones en Estados Unidos.

Otra película que tardó en llegar fue el thriller "Kidnap", protagonizado por Halle Berry, que se estrenó el fin de semana con una recaudación en taquillas de 10.2 millones de dólares.

Mientras tanto, en su primera semana de estreno, el documental dramático de Kathryn Bigelow "Detroit" decepcionó con 7.8 millones.

"Hubiéramos deseado que más gente acudiera este fin de semana, pero estamos muy, muy orgullosos de la película", dijo Erik Lomis, jefe de distribución de la productora de "Detroit". Aseguró que las críticas para la cinta "han sido espectaculares".

"Detroit", tercera colaboración entre Bigelow y el guionista Mark Boal ("The Hurt Locker”, ''Zero Dark Thirty"), recrea los disturbios raciales ocurrido en Detroit en 1967.

Los ingresos regulares de "The Dark Tower", protagonizada por Idris Elba y Matthew McConaughey, estuvieron en la línea con las expectativas para el fin de semana, pero fueron muy tímidos para un comienzo de una eventual serie.

J.J. Abrams y Ron Howard están entre los directores que previamente trataron de abordar la obra de Stephen King, una serie de siete libros que combina ciencia ficción con horror y otros géneros.

La larga batalla para rodar "The Dark Tower" también terminó con una crítica pobre. La película fue rodada con un presupuesto modesto de 60 millones de dólares, apenas la mitad de lo invertido en otras cintas del verano.

En comparación, el reciente fracaso de "Valerian and the City of a Thousand Planets", tuvo ingresos en su fin de semana de estreno de 17 millones de dólares y un costo de al menos 180 millones.

A continuación, las 10 películas con los mayores ingresos de viernes a domingo en los cines de Estados Unidos y Canadá, según comScore. Las cifras definitivas serán difundidas el lunes.

1. "The Dark Tower", 19.5 millones de dólares.

2. "Dunkirk", 17.6 millones.

3. "The Emoji Movie", 12.4 millones.

4. "Girls Trip", 11.4 millones.

5. "Kidnap", 10.2 millones.

6. "Spider-Man: Homecoming", 8.8 millones.

7. "Atomic Blonde", 8.2 millones.

8. "Detroit", 7.3 millones.

9. "War for the Planet of the Apes", seis millones.

10. "Despicable Me 3", 5.3 millones.