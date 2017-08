¡Están lloviendo tiburones!

Toma tu pasaporte y una motosierra, porque 'Sharknado' se vuelve internacional y arrasará por el mundo con la quinta entrega de la saga, la cual llega mañana por SyFy

GUADALAJARA, JALISCO (05/AGO/2017).- Mañana se estrenará por SyFy, en más de 100 países, la quinta entrega de “Sharknado”, la saga que combina el terror de los tiburones con lo impredecible de los tornados, todo mezclado con un humor que ha cautivado a millones de seguidores alrededor del mundo.

Ian Ziering, el actor principal que encarna a Fin Shepard, en entrevista platicó sobre “Sharknado 5: Global Swarming”: “Seguimos la misma fórmula, pero ahora es a escala mundial, con gobiernos extranjeros solicitando la ayuda de Fin Shepard. Las tormentas son mayores, se necesita la experiencia necesaria para pelear contra estos ‘sharknados’”.

Para esta nueva película de la serie, los productores tomaron ideas del público, a través de un ejercicio que tuvo como eslogan oficial “Make America Bait Again!”, el cual resultó en un guion interesante para Ian: “La adrenalina crecerá a una escala global. La primera vez que vimos un sharknado en Los Ángeles fue aterrador, pero ahora en esta entrega descubrimos cosas sobre los sharknados. No se habían expuesto antes, que nos dicen mucho: es un entendimiento de por qué están aquí, cuándo empezaron. Pero Fin Shepard y Nova descubren que tienen mucho tiempo. Hay más información en esta película para que el público se entere de cómo empezó en primer lugar”.

Sobre las características de su personaje, Ziering comentó: “Ha tenido un reconocimiento icónico, y lo ha hecho a través de un vehículo que no es el típico que los personajes icónicos utilizan. Arnold Schwarzenegger en ‘Terminator’ o John McClane en ‘Duro de Matar’, son personajes en películas con cientos de millones de dólares. Fin se suma a esta lista con una película para televisión, independiente y de presupuesto menor… Me gusta el hecho de que FS sea un hombre ordinario que pasa por sucesos extraordinarios en busca de proteger a su familia. En su aventura pierde el miedo a morir, pudo haber muerto en las otras películas. Ahora no hay nada que tema hacer, no piensa en lo que lo pueda poner en peligro. Eso es lo interesante. Al principio dudaba, ahora no hay dudas”.

Sorprendido con el éxito

El actor que saltara a la fama en los noventa al ser parte del elenco de “Beverly Hills 90210” comentó que al comienzo no pensó que “Sharknado” tendría el éxito que ha obtenido: “Cuando hice la primera película no creí que a mucha gente le gustara, que fuera tan exitosa. Nunca imaginé que sería tan popular. Cuando leí el guion había huecos, que se llenaron con efectos visuales, que son muy caros de hacer: no imaginé que hicieran un trabajo así de bueno para tener una película de calidad. Pero lo hicieron a un nivel adecuado para que la gente se divirtiera”.

Los espectadores de las películas han sido un factor que ha impresionado a Ian: “Es parte de lo sorprendente, pero lo que más resalta son los fans. Los seguidores de las películas de ciencia ficción son los más entusiastas de todo el mundo del entretenimiento. No les importa si es una película para televisión. Lo que les importa es el personaje y las situaciones. Me enorgullece ser parte de las películas de ‘Sharknado’, soy afortunado. Es un sueño hecho realidad”.

Cabe señalar que parte del éxito de las películas de “Sharknado” ha sido la conectividad: “Lo que tomó años cultivar con ‘90210’, pasó en una noche con ‘Sharknado’: un fenómeno global luego de la primera película gracias a Twitter y Facebook. No había nada así cuando estábamos en ‘90210’, tuvimos que crecer lento con el boca a boca: ahora eso sucede en línea. Cuando un fan de la ciencia ficción encuentra algo emocionante, típicamente, todos lo encuentran así. Así crece la curiosidad. Por fortuna para nosotros, entregamos un producto divertido, de calidad y que divierte a la gente de todas las edades”.

SE SUMAN MÁS FAMOSOS

Cameos que veremos en la nueva entrega

• Tony Hawk (skateboarder profesional) será un experto estratega operativo de armamento.

• Clay Aiken (cantante), dará vida a Llewelyn, una genio en tecnologías de avanzada.

• Olivia Newton-John (cantante) y su hija, Chloe Lattanzi. Aparecerán como Orion y Electra, dos brillantes científicas que ayudaron a defender a Australia de un amenazante sharknado.

• Los medallistas olímpicos de saltos Greg Louganis y Tom Daley como Zico, un ladrón de arte de alta gama, y como él mismo, respectivamente.

• El medallista olímpico de esquí acrobático Gus Kenworthy y el corresponsal de NBC News Jeff Rossen como ellos mismos.

• Ross Mullan (“Game of Thrones”, White Walker) como el Dr. Wobbegon, un científico que hizo grandes avances en estudios meteorológicos para monitorear tormentas sharknado.

• La conductora mexicana, Yanet García, en el papel de Chara.

SINOPSIS

De qué va “Sharknado 5: Global Swarming”

En esta entrega la misión se vuelve personal para Fin Shepard (Ian Ziering) y su esposa biónica, April (Tara Reid), cuando su pequeño hijo queda atrapado en un tornado imparable que gira por todo el mundo. De Londres a Río de Janeiro, y pasando por Tokio, Roma, Ámsterdam y otros lugares, nuestros héroes buscarán ayuda de competentes equipos —compuestos por miembros de familias reales, académicos y atletas olímpicos, así como de rostros conocidos de las noticias, el entretenimiento y los deportes— para librar la batalla más épica hasta la fecha.