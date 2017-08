¡Madre!, Death Wish y otros tráilers de la semana

Por si te perdiste alguno durante estos últimos días

GUADALAJARA, JALISCO (05/AGO/2017).- Esta semana tuvimos el lanzamiento de avances de películas muy variadas que llegarán a las carteleras del mundo en los próximos meses.

Primero tenemos la anticipada “¡Madre!” de Darren Aronofsky y con Jennifer Lawrence en el papel protagónico. Además, vimos un primer avance de “Death Wish” con Bruce Willis de regreso a la acción.

También tuvimos un segundo vistazo de “Goodbye Christopher Robin” y las primeras imágenes de “Call me by your name”, así como el primer avance de “First they killed my father” de Angelina Jolie.

Checa a continuación todos los avances lanzados durante esta semana (para versión móvil da clic aquí):