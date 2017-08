Film Radar: Valerian y la Ciudad de los Mil Planetas

Luc Besson adapta a la pantalla grande una de las historietas más icónicas de la ciencia ficción europea y mundial

GUADALAJARA, JALISCO (05/AGO/2017).- El director de “El quinto elemento”, “Azul Profundo” y “El perfecto asesino” adapta a la pantalla grande una de las historietas más icónicas de la ciencia ficción europea y mundial en “Valerian y la Ciudad de los Mil Planetas”.



En la filmografía de Luc Besson hay de todo como en botica. En ella hay películas tan distintas como “Azul Profundo”, “La femme Nikita”, “El perfecto asesino”, “El quinto elemento”, “Juana de Arco”, “Arthur y los Minimoys”, “Amor, honor y libertad” o “Lucy”. El punto en común en este catálogo variopinto de temas y tramas pone precisamente al director con su reconocible estilo visual y sus muletillas tonales. En el caso particular de “Valerian y la Ciudad de los Mil Planetas” es un filme de ciencia ficción que sintetiza todo el estilo Besson: lo bueno, lo malo, los aciertos y los excesos. ¿Será un filme que divida opiniones? Seguramente. Pero los fans del cine de Luc irán a las salas de cine sabiendo que el objetivo es divertirse y disfrutar de una bacanal de efectos especiales, de hipérboles visuales y narrativas, de mucho color y con espíritu pop. Vaya, saldrán complacidos si el objetivo es entretenerse.



Este ambicioso filme está basado en la serie de cómics franceses de Valerian et Laureline, quienes muchos citan como una influencia irrenunciable para la ciencia ficción contemporánea, habiendo inspirado incluso a la saga Star Wars. El relato —evitando todo spoiler para favorecer una experiencia más rica en las salas— cuenta la historia del mayor Valerian y la sargento Laureline, quienes deben detener la amenaza que pone en peligro una gran metrópoli, sin saber que en su trayecto podrían estar jugándose el futuro de todo el universo.



Filmada con un presupuesto que ronda los 200 millones de dólares, Valerian... es ya calificada como la película europea más cara de la historia y la producción de cine independiente de mayor presupuesto desde los albores del cine. Una cosa titánica, monumental. Puro “eye candy” que, se espera, vaya bien complementado con un relato atrapante.



Valerian y la Ciudad de los Mil Planetas

(Valerian and the City of a Thousand Planets)

De Luc Besson.

Con Dean DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen, Rihanna, Ethan Hawke, Rutger Hauer.

Estados Unidos, 2017,

OTROS ESTRENOS

EMOJI, LA PELÍCULA

Un expresivo emoji provoca una catástrofe en Textópolis, lo que pone en peligro la existencia de todo el contenido dentro de un smartphone, por lo que protagonizará un épico viaje para salvar el día y corregir su error.



PARÍS PUEDE ESPERAR

La esposa de un productor de cine realiza un viaje de Cannes a París en compañía de un socio de su marido. El trayecto le depara paisajes bellísimos, comida, vino y la posibilidad de aprender cosas sobre sí misma. Dirigida por Eleanor Coppola.

COMPLICES.COM

Un hombre es dueño de un exitoso sitio web que se dedica a crear coartadas perfectas para que sus clientes puedan mentir o engañar sin ser descubiertos. El problema inicia cuando el protagonista se enamora de una chica que odia las mentiras y las trampas.