¿Qué hacer del 5 al 11 de agosto?

Disney On Ice: Sigue tus emociones



Es la nueva aventura liderada por Mickey Mouse para divertir a los pequeños tapatíos en estas vacaciones de verano. Sin duda, disfrutarán de una serie de personajes de Disney • Pixar así como los ya clásicos. En esta ocasión, se narrarán brevemente situaciones con los personajes de Buscando a Dory, Intensa-Mente, Frozen: Una aventura congelada, Toy Story, además de ver a las princesas y otros personajes.



Auditorio Telmex.

Del 4 al 6 de agosto.

4 de agosto, 18:00 hrs. 5 de agosto, 12:00, 16:00 y 19:30 hrs. 6 de agosto, 12:00 y 16:00 hrs.

De $250 a $1,000.



Zarzuela: La del Manojo de Rosas



Es un sainete lírico de dos actos, dividido en seis cuadros con la música de Pablo Sorozábal y la letra de Francisco Ramos de Castro y Anselmo C. Carreño. La trama versa sobre la hija del dueño de una tienda de flores y camarero de un bar, una joven preparada que anhela casarse con un hombre de su clase.



Palcco.

Del 4 al 6 de agosto.

4 y 5 de agosto, 20:30 hrs. 6 de agosto, 18:00 hrs.

De $200 a $400.



Paraíso Diseñado



Es una obra de teatro que iniciará su nueva temporada este fin de semana, bajo la dirección de David Jiménez Sánchez. La trama narra cómo asqueados de la cotidianidad y convencidos de que su opción funcionará mejor, tres amigos deciden activar una escopeta para poder pensar distinto.



Estudio Diana.

V-S de agosto, 20:00 hrs.

$120.