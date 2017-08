‘Karate Kid’ regresa con serie de televisión

La historia tendrá una secuela a 30 años de la original

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (04/AGO/2017).- La exitosa historia de "Karate Kid" tendrá una secuela con sus personajes principales Ralph Macchio y William Zabka, 30 años después del estreno de la icónica producción cinematográfica, informaron sus representantes.



El retorno que se dará en 2018 será a través del servicio de suscripción YouTube Red en forma de serie de diez episodios con el título de "Cobra Kai".



De esta forma tres décadas después de The Karate Kid, las estrellas originales Ralph Macchio y William Zabka regresan al dojo.



El dúo reanudará sus papeles como el pobre Daniel LaRusso (Macchio) y el agresivo Johnny Lawrence (Zabka) quienes protagonizaron una emotiva pelea dentro y fuera de un torneo de karate en la cinta original.



La serie, ambientada en 2018, 30 años después de los eventos del Torneo de Karate de 1984, y gira alrededor de Johnny, quien, en busca de redención, reabre el infame Cobra Kai dojo.



Este reiniciará su rivalidad con un ahora exitoso Daniel, quien ha estado luchando por mantener el equilibrio en su vida sin la guía de su mentor, el Sr. Miyagi (el fallecido Pat Morita).



La comedia de media hora sigue al dúo que se dirige a los demonios de sus frustraciones pasadas y presentes, a través de las artes marciales.



Josh Heald (Hot Tub Time Machine), así como el dúo Jon Hurwitz y Hayden Schlossberg (Harold y Kumar) escribirán el guión y la producción ejecutiva junto a Macchio y Zabka. Hurwitz y Schlossberg dirigirán gran parte de la serie.



Will Smith de Sony Pictures Television Studios Overbrook basado en el entretenimiento será productor ejecutivo con James Lassiter y Caleeb Pinkett supervisión de la empresa.



Macchio y Zabka se espera que aparezcan este viernes en la presentacion del segmento de YouTube de la Asociación de Críticos de Televisión en la gira de prensa de verano organizada en Beverly Hills.



"Como todos los que crecieron en la década de 1980, los tres somos grandes seguidores de The Karate Kid", dijo Heald, Hurwitz y Schlossberg en una declaración conjunta difundida en un comunicado.



"Cobra Kai será una verdadera continuación de las películas originales, lleno de comedia, El corazón y escenas de lucha emocionante, expresaron los directivos."



No podemos esperar a reavivar la rivalidad LaRusso-Lawrence, y estamos agradecidos a nuestros socios en YouTube Red, Sony Pictures Television y Overbrook por su entusiasmo compartido en hacer realidad nuestro proyecto de ensueño ", destacó.



La serie aterrizó en YouTube Red después de un proceso de licitación que las fuentes dicen que también incluyo ofertas de Netflix, Amazon, Hulu y AMC después de Macchio y Zabka lanzaron la serie por toda la ciudad.



Macchio apareció en las tres características originales de Karate Kid, mientras que Zabka tuvo papeles en los dos primeros.



Columbia Pictures de Sony distribuyó la función original de 1984 que pasó a convertirse en un elemento básico de la cultura pop y generó dos secuelas, así como una renovación de 1994 con Hilary Swank y un reinicio de 2010 con Jackie Chan y Jaden Smith.



La última producción, realizada por Smith, Overbrook y Columbia Pictures, recaudó 359 millones de dólares en el mundo con un presupuesto de 40 millones de dólares. En total, la franquicia ha recaudado más de 619 millones en el mundo.



En los años transcurridos desde el debut de la película en 1984, Macchio se ha mantenido ocupado con papeles en My Cousin Vinny, entre otros. Aparecera en el próximo drama de David Simon, The Deuce, de HBO.



Zabka, por su parte, tuvo un papel invitado recurrente en How I Met Your Mother, y obtuvo una nominación al Oscar en 2004 por su cortometraje de acción en vivo Most.