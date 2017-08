Gloria Estefan, 'feliz' de recibir homenaje del Centro Kennedy

''Estoy feliz de ser un claro ejemplo de las cosas buenas que los inmigrantes han hecho en este país'', dice la cantante

MIAMI, FLORIDA (04/AGO/2017).- La cantante cubana Gloria Estefan se declaró "feliz" de haber sido elegida para recibir un homenaje del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, el próximo 3 de diciembre en la capital estadunidense.

La lista de homenajeados anunciada la víspera incluye además al cantante Lionel Richie, el rapero LL Cool J, el guionista y productor de televisión Norman Lear y la bailarina Carmen de Lavallade.

"Estoy feliz de ser un claro ejemplo de las cosas buenas que los inmigrantes han hecho en este país", dijo en sus primeras declaraciones la estrella del pop ganadora de tres premios Grammy y cuatro Grammy Latino.

La cantante inmigrante ha vendido más de 100 millones de discos alrededor del mundo, ha escrito dos libros para niños.

Junto a su esposo, el productor Emilio, han creado un imperio con negocios que incluyen la música, restaurantes, hoteles y una participación minoritaria de los Delfines de Miami de la NFL.

La pareja fue honrada por el presidente Barack Obama con la Medalla Presidencial de la Libertad en 2015.

Estefan de 56 años saltó a la fama como vocalista de "Miami Sound Machine", un grupo formado por Emilio que luego se convirtió" en su esposo y que a la larga crearon el llamado "Sonido de Miami" con temas como "Conga", ''Rhythm Is Gonna Get You", ''Get on Your Feet" y "1-2-3".

La pareja ha creado además un musical con la historia de su vida y su múisca que se estrenó en Broadway en el 2015 y que concluiirá a fines de este mes.

Gloria consideró que "sería ávara" si quisiera algo más en su vida, pues la misma ha estado llena de éxitos desde que sus padres decidieron traerla de Cuba cuando era pequeña.