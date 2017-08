Rihanna asombra con outfit pese a críticas sobre su aumento de peso

La artista lució, confiada y segura de sí misma en la premier de la película 'Valerian'

CIUDAD DE MÉXICO (03/AGO/2017).- Actualmente celebridades como Rihanna son un blanco de críticas en redes sociales. Esta vez la cantante de "Diamond", ha sido fuertemente criticada por su notorio aumento de peso.

Los medios electrónicos no desaprovecharon esta situación, para tomar fotografías y crear especulaciones acerca que su incremento de tallas.

No obstante, Rihanna siempre se ha caracterizado por lucir increíble y con una gran imagen fashionista. Posiblemente su cambio de peso, se deba a que se está dando un merecido descanso de las dietas y el ejercicio. Sin embargo ella se convirtió en un claro ejemplo de que no importa el peso en que nos encontremos, sino la manera en que utilicemos las tendencias para producir nuestro outfit perfecto y llenarlo de estilo.

Para muestra de esto podemos ver a la artista luciendo, confiada y segura de sí misma en la premier de la película "Valerian". ¿Tú qué piensas, es el vestido correcto?

Por otra parte esta celebridad, utilizó el sentido del humor para hacer frente a las críticas sobre su peso. Rihanna contestó por medio de un meme. Donde se puede ver una foto dividida del rapero Gucci Mane luciendo con dos tallas distintas, el texto traducido al español dice "Si no puedes conmigo en mi Gucci Mane 2007 no me mereces en mi Gucci Mane del 2017"