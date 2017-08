Rap al estilo de Delinquent Habits y Dirty Hands 'Manotas'

Los artistas urbanos estará presentes el 5 de agosto en el C3 Stage

GUADALAJARA, JALISCO (03/AGO/2017).- El próximo 5 de agosto Guadalajara se llenará de rap con uno de los máximos exponentes de rap chicano y hip hop, Delinquent Habits quienes serán acompañados de talento local; Dirty Hands 'Manotas'.

"A finales de los noventas tenía 16 años y me compré el primer disco de los Delinquent, ahora tantos años después compartir escenario con esas leyendas es un triunfo personal", comparte en entrevista Luis, mejor conocido como Dirty Hands aka 'Manotas'.

Con voz jovial, pero reflexiva recuerda como al filo del nuevo milenio todavía era visto de forma denigrante dedicarse al mundo del rap y como luchó en contra de amigos e incluso de familia para hacerles ver que la forma en la que quería vivir también era una expresión artística válida. "Por aquellos años pocos tenia fe en mí y en este género. Todos asociaban el rap con el exceso de drogas, sexo y muchas cosas negativas, creían que ser rapero era sinónimo de delincuencia y nada más".

Gustoso ve como el género ha crecido e incluso es uno de los que mayor aceptación tienen en Guadalajara." En 1999 eramos 50 personas las que constituíamos el ámbito del rap en la ciudad, no había apoyo de medios, ni lugares para tocar, nos iban a ver sólo como 10 personas a los shows, únicamente nos apoyábamos mutuamente los mismos de la escena, 20 años después orgullosamente digo que soy de los pioneros y ahora me atrevo a decir que estamos dentro de los tres géneros más populares del Estado, por ello músicos de otros lugares como C- Kan o Tino 'El Pingüino' han decidido establecerse aquí porque la gente apoya y mucho.

'Manotas', inició su carrera dentro del hip hop en español como parte del grupo 'Delosimple', junto al productor 'Maxo' con quien elaboró el Ep 'Quien dijo que no???' (2003) y los Lp 'Sueños Inalcanzables' (2005) y 'Delosimple' (2010), sin embargo, decidieron ponerle fin a su sociedad de forma amistosa para emprender creatividad individual.

En 2012 lanzó su disco 'Pantera Blanca' y el próximo mes lanzará uno nuevo del cual ya se puede escuchar 'Escribo'.

El estilo del rapero mexicano se define como rimas inteligentes sucesivamente reflexivas e impactantes, pero siempre basadas en la vida y la mirada sobre el mundo del cantante, con una fuerte dosis de humor negro.

"Es el diario de la vida de un ente de la gran ciudad, el mundo y el universo, desde lo más mundano hasta cuestiones universales y que la gente se sienta identificada" es así como el músico quiere ser percibido.

Rap Chicano

Delinquent Habits -conocidos también como Los Tres Delinquentes- es un grupo procedente de Los Ángeles, de rap chicano y hip hop, formado en 1991 en la ciudad de Los Ángeles, por aquellos años los integrantes sólo grababan maquetas, no fue hasta que Sen Dog de Cypress Hill los apadrinó e impulsó en su carrera. Han editado 8 discos en donde son fieles a sus sonidos rimas inteligentes con sabor funky y trompetas que evocan a los mariachis.

Agéndalo

Delinquent Habits 5 de Agosto 20:00 hrs

También presentes: Dirty Hands 'Manotas' Tabernario, Sac Castro, Lorvet Cazares, Over y Vago Martínez, MD Basta, Cuarto Estilo, Dj Bake, Dj Bloss.

C3 Stage (Avenida Vallarta 1448)

Precios General $600 Acceso Total $900

¡Atención! En El Informador te daremos algunas cortesías. Checa nuestras redes sociales ya que en las semana las regalaremos.