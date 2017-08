Mira el streaming de Lollapalooza Chicago 2017

Muse, Arcade Fire, The XX, Lorde, Blink-182 y The Killer son algunas de las agrupaciones que estarán presentes

GUADALAJARA JAL (03/AGO/2017).- El ya legendario Lollapalooza Chicago cumple una edición más, ya son 26 ediciones como un referente a nivel mundial, por ellos te llevamos a la comodidad de tu hogar, oficina o donde te encuentras, la transmisión vía streaming.

El evento que lleva a cabo en el clásico Grant Park comprenderá los días 3, 4, 5 y 6 de agosto y esta ocasión es encabezado por Muse, Arcade Fire, The XX, Lorde, Blink-182 y The Killers.

A continuación, te dejamos los horarios de las presentaciones con transmisión en vivo:

Jueves, 3 de agosto:

Channel 1

5:30pm – Lollapalooza Pre-Show

6:35pm – Cage the Elephant

7:55pm – Wiz Khalifa

9:00pm – Lorde



Viernes, 4 de agosto

Channel 1

2:00pm – Lollapalooza Pre-Show

2:05pm –Mondo Cosmo

2:50pm – White Reaper

3:40pm – Temples

4:45pm - Phantogram

5:45pm – Liam Gallagher

6:50pm – Tegan and Sara

7:50pm – Run the Jewels

Channel 2

2:00pm - Lollapalooza Pre-Show

2:05pm – Kweku Collins

2:35pm – Harriet Brown

3:05pm – The Districts

5:15pm – Cloud Nothings

6:00pm –George Ezra

7:00pm – Majid Jordan

8:45pm – blink – 182

Channel 3

2:00pm - Lollapalooza Pre-Show

2:30pm – San Holo

3:30pm – Ookay

4:15pm – Slushii

5:15pm - A-Trak

6:15pm – Baauer

7:30pm – Lil Uzi Vert

9:00pm – Crystal Castles



Sábado, 5 de Agosto

Channel 1

2:00pm – Lollapalooza Pre-Show

2:05pm – The Shelters

3:00pm – Alvvays

4:15pm – Glass Animals

6:20pm – Vance Joy

7:25pm – The Head and the Heart

Channel 2

2:00pm – Lollapalooza Pre-Show

2:05pm – San Fermin

2:50pm – Hippo Campus

4:50pm – LÉON

5:30pm – Whitney

6:15pm – alt-J

7:30pm – BANKS

8:45pm- Muse

Channel 3

2:00pm – Lollapalooza Pre-Show

2:05pm – Kweku Collins

2:35pm – Harriet Brown

3:50pm – Ephwurd

4:50pm – 3LAU

5:50pm – NGHTMRE

6:50pm – Gramatik

8:50pm - Kaskade



Domingo, 6 de agosto

Channel 1

2:00pm – Lollapalooza Pre-Show

4:30pm – Tove Lo

5:30pm – London Grammar

7:30pm – The Shins



Channel 2

2:00pm – Lollapalooza Pre-Show

2:05pm – Barns Courtney

3:05pm – Andrew McMahon in the Wilderness

3:45pm – The Pretty Reckless

5:00pm – Milky Chance

6:00pm – Sylvan Esso

6:45pm – Little Dragon

7:45pm – Mac Demarco

Channel 3

2:00pm – Lollapalooza Pre-Show

2:05pm – Xavier Omar

2:35pm – VANT

3:30pm – The Drums

4:30pm – Wax Motif

5:30pm – Slander

6:30pm – Borgore

7:30pm – DVBBS