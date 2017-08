Jorge R. Gutiérrez dirigirá una película de la saga Lego

El realizador mexicano alcanzó reconocimiento al dirigir 'The Book of Life'

ESTADOS UNIDOS (03/AGO/2017).- El mexicano Jorge R. Gutiérrez, que dirigió la cinta de animación "The Book of Life" (2014), será el realizador de una nueva película de la saga basada en los juguetes de construcción Lego.



El medio especializado The Hollywood Reporter informó hoy de que Gutiérrez se hará cargo de este proyecto que tiene por título provisional "The Billion Brick Race", aunque por el momento se desconoce cuál será la trama del largometraje.

Gutiérrez dirigió "The Book of Life", una película que fue producida por su compatriota Guillermo del Toro y que giraba en torno a la celebración mexicana del "Día de los Muertos".

Con un presupuesto de 50 millones de dólares, "The Book of Life" recaudó 100 millones en todo el mundo, de acuerdo con los datos del portal especializado Box Office Mojo.

La saga de películas sobre Lego comenzó con "The Lego Movie", que en 2014 ingresó 469 millones en todo el mundo; y continuó este año con "The Lego Batman Movie", que logró 311 millones.

"The Lego Ninjago Movie", que se estrenará el próximo septiembre, y "The Lego Movie Sequel", prevista para febrero de 2019, serán las próximas películas de esta popular saga de animación.