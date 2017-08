'#ViveNetflix' llega con sorpresas bajo el brazo

Primicias, estudios, la noticia de una nueva serie mexicana y la apuesta por el Stand Up es lo que se vivió en el día de medios

GUADALAJARA, JALISCO (03/AGO/2017).- Sin duda, Netflix revolucionó la forma de entretenimiento: ver series y programas cuando se desee y en donde se desee. Y esta premisa ha llevado a la empresa a idear nuevos contenidos y crear formatos propios. Cabe señalar que para la segunda mitad del año viene una racha de estrenos que fueron presentados ayer durante el evento #ViveNetflix, en el que las estrellas de las series de esta plataforma convivieron con la prensa.

El día abrió con dos charlas: “De Hollywood para América Latina” con Ted Sarandos, director ejecutivo de contenidos de Netflix y los actores Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Finn Wolfhard, Edgar Ramírez, Noomi Rapace, Charlie Cox y Finn Jones. Y el panel, “De México para el mundo” con el periodista Álvaro Cueva y los histriones, Gaz Alazraki, Mariana Treviño, Alberto Guerra, Paulina Gaitán, Manolo Caro y el director Juan Manuel Cravioto.

Sobre el “boom” de series de narcotráfico y política, los actores Mariana Treviño, Cravito y Alberto Guerra señalaron que si la gente de América Latina ve este tipo de programas es por el momento histórico que están viviendo, donde la audiencia de estas regiones están ávidas de contar sus historias y de que el mundo las conozca, y que eso seguirá siendo un fenómeno que se repetirá al paso del tiempo. Destaca Mariana que antes estaba la literatura para ello, “y lo seguirá estando, pero ahora también está la televisión”.

Álvaro Cueva, quien fungió como moderador, cuestionó a Gaz Alazraki sobre la evolución de la televisión mexicana. “Se rompió la hegemonía de las televisoras tradicionales donde no se exigía ser mejor. En la primera temporada de ‘Club de Cuervos’ no podíamos conseguir actores, porque ya estaban ocupados en sus televisoras y ahora con este nuevo modelo de hacer TV, los actores están listos para trabajar. Netflix inventó un nuevo modelo, no se trata de si es cine o si es tele, es la temporada, la que decides cuándo y cómo verla”.

Cabe señalar que previo a estas conferencias se dio el anunció de una nueva serie para México llamada “Diablero”, así como hábitos de consumo de los usuarios en el mundo.

Ciencia ficción a la mexicana

La serie “Diablero” es producida por Juan Gordon y Pedro Uriol de Morena Films. Y es precisamente creada y dirigida por Juan Manuel Cravioto, quien ha estado detrás de proyectos como “El Chapo”, “Sr. Ávila” y “El más buscado”, el creativo adelantó que se trata de la primera serie mexicana que aborda la ciencia ficción combinada con el terror y el humor negro. “Es una serie que filmaremos el año que entra, es una gran apuesta de Netflix, hay efectos especiales y mucha libertad creativa”.

“Diablero” es un thriller de fantasía y horror que cuenta la historia del padre “Ramiro Ventura”, un sacerdote que busca la ayuda del legendario cazador de demonios o “diablero”, “Elvis Infante”. Con la ayuda de “Nancy Gama” —una superheroína— este trío desata una serie de eventos que podría determinar el destino de la humanidad; será una batalla sobrenatural entre ángeles y demonios, en 2018. La serie está basada en el libro “El diablo me obligó”, de F.G. Haghenbeck.

“Los creativos locales están rompiendo los paradigmas de la forma tradicional de contar historias en América Latina. Como parte de la expansión de nuestra inversión en la región estamos buscando talento innovador a los que les emocione redefinir las fronteras del entretenimiento latinoamericano”, dijo Ted Sarandos, director ejecutivo de Contenidos de Netflix, en referencia a dicho lanzamiento.

Otro de los estrenos fuertes de Netflix es “La casa de las flores” de Manolo Caro, quien adelantó que ya tienen dos semanas filmando y que trabajar con Verónica Castro ha sido una de las grandes delicias en su vida. “Ella es muy inteligente además de excelente actriz y sabía que tenía que reinventarse, ha sido una delicia, una joya… Verónica está siempre puntual y estudiada en el rodaje, por eso es lo que es”.

NOCHE DE FIESTA

El talento de Netflix a la mexicana

El martes pasado, estrellas de producciones de Netflix pasaron una noche muy mexicana en la capital de nuestro país. Platillos y bebidas mexicanas, así como mariachi, fue lo que disfrutaron Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin y Finn Wolfhard de “Stranger Things”; Charlie Cox y Finn Jones de “The Defenders” y a Noomi Rapace de la próxima película original de Netflix, “Bright”.

A la cena asistieron también Mariana Treviño y Luis Gerardo Méndez, de “Club de Cuervos”, así como Ted Sarandos, director ejecutivo de Contenidos de Netflix, y el vicepresidente de producto de Netflix, Todd Yellin.

En corto, Matarzzo dijo que era su segunda vez en México, antes ya había conocido Cozumel. Y en ese sentido, él y sus dos compañeros de “Stranger Things” han tenido la oportunidad de viajar y conocer diferentes culturas en el mundo; por ejemplo, Caleb mencionaba que él había publicado en Instagram una foto con la bandera mexicana y de inmediato tuvo seguidores de nuestro país y contestándole en español..

Sobre los hábitos de consumo que también han cambiado en el cine con Netflix, porque ahora la empresa también hace películas originales para la plataforma, por ejemplo “Bright”, donde actúan Noomi Rapace y Edgar Ramírez, ambos destacaron que era una oportunidad para el público que existieran espacios como el cine y el streaming.

Noomi dijo que tiene un hijo de 14 años y nota abiertamente que los hábitos de su hijo sobre el entretenimiento son muy distintos que los que son para ella, pero que se puede convivir de la mejor manera en la brecha generacional. Ella también cree que es una oportunidad muy importante porque se les da más trabajo a creativos y actores en ambas áreas.

Los de “The Defenders”, Charlie Cox y Finn Jones destacaron que ser parte de Netflix les permite una libertad creativa interesante, además de que como espectadores, ellos también agradecen ver cómo quieren y a la hora que quieren los contenidos de su interés. Sobre las críticas positivas a su serie, señalaron que hicieron su trabajo de la mejor manera posible y que era ideal venir a México de promoción justo antes de comenzar el rodaje de la segunda temporada.

PARA SABER

Casi todos ven las series dobladas

Todd Yellin, vicepresidente de producto de Netflix, señaló que el 80% del público latino que utiliza la plataforma ve las series dobladas, mientras que el 20% emplea los subtítulos. Actualmente, en su menú agregaron los idiomas: tailandés, hebreo y rumano. Un fenómeno similar en Estado Unidos pasó con “Ingobernable”, el 60 por ciento del público veía la serie doblada y el 40 con subtítulos. Todd también puso como ejemplo que a nivel global, “13 reasons why” fue vista con el 78 por ciento doblada, y 22 por ciento subtitulada.

Además, Todd compartió que gracias a estos datos, siempre están en la búsqueda de los mejores actores de este arte, y puso de ejemplo a talento que tiene toda la vida haciendo esa función, como Ricardo Tejedo quien desde siempre ha dado voz a Brad Pitt; Christina Hernández dobla a Winona Ryder y Angela Villanueva prestando su voz a Julie Andrews.

TOMA NOTA

Más Stand Up

Durante el evento #ViveNetflix, también se confirmó que el Stand Up seguirá siendo una apuesta fuerte de la empresa. Cerca de 21 nuevos comediantes de Argentina, Chile, Colombia, México y Brasil llegarán al servicio entre 2017 y 2018. Estos especiales se encuentran en diversas etapas de producción e incluyen talento como Natalia Valdebenito, Ricardo Quevedo, Sebastián Wainraich, así como nuevas rutinas de Sofía Niño de Rivera y Carlos Ballarta.

EL INFORMADOR / KIKE ESPARZA