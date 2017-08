'Las Malcriadas', retrato del México actual

La nueva apuesta de Azteca busca retratar los problemas y alegrías que viven las trabajadoras del hogar

GUADALAJARA, JALISCO (03/AGO/2017).- La nueva teleserie de Azteca, “Las Malcriadas”, apuesta por la modernidad en cuanto a los formatos de grabación, pero también es un retrato del México contemporáneo. El público podrá ver una historia de intrigas y romance, pero también una realidad por la que el país está atravesando: violencia de género, impunidad, inseguridad y hastío.

Esta producción llegará a la TV abierta cuando termine “Nada personal”, en punto de las 21:30 horas. Joshua Mintz, creativo del canal, es quien está detrás de este melodrama que se rige bajo los nuevos esquemas de televisión: historias nuevas, cortas, dinámicas y con elencos de diferentes áreas y empresas televisoras.

La historia marca el regreso a Azteca de Rebecca Jones, pero también el ingreso —por primera vez— de Ernesto Laguardia. Las protagonistas son Sara Maldonado, Cynthia Rodríguez, Ivonne Montero, Elsa Ortiz y Juanita Arias, quienes dan vida a empleadas domésticas; en tanto que el galán de la trama es el tapatío Gonzalo García Vivanco. En el elenco también destaca la participación de Dolores Heredia y Alejandra Ambrosi.

Al respecto, Rebecca señala estar emocionada con este estreno y esperando que el público lo reciba de la mejor manera. “La teleserie tiene un mensaje que nos va a llegar en el fondo a todos los mexicanos y todos los latinoamericanos en general”.

“Es muy bonito y muy refrescante lo que está haciendo el señor Benjamín Salinas (director del canal). Es una empresa que tiene todo para volver a ser lo grande que comenzó siendo, con historias diferentes, los contenidos son muy importantes ahora, historias que tienen que ser más reales, prender al público de otra manera. Hoy es muy difícil conquistar al público para la televisión abierta”, anota la actriz.

Su personaje es “Catalina Basurto”, la dueña de la agencia de colocación “Dulce hogar”, lugar en el que trabajan los personajes de las empleadas domésticas Sara, Cynthia, Ivonne, Juanita y Elsa. “A mí me encantan los personajes que tengan carácter, fuerza, carnita, en este caso represento a la escoria de la sociedad, no es nada de admirarse este personaje, pero a la gente le va a gustar, porque está escrito con mucha verdad, a la audiencia le parecerá muy atractivo”.

Asegura que la emoción de iniciar un proyecto nuevo, nunca la pierde. “Siempre está latente, todos los días, nunca se me quita la emoción de estar en el límite, de dar todo. Y ya cuando salga al aire el producto, lo pones en manos de Dios. Hay muchas caras nuevas en este proyecto, tengo la oportunidad de trabajar con Ernesto Laguardia, nunca había trabajado con Dolores Heredia, las chavas son súper profesionales y preciosas todas”.

En nombre de las empleadas domésticas

Rebecca subraya que “Las Malcriadas” no es una trama social, es entretenimiento, pero el mensaje de la igualdad y la equidad, sí está presente. “Siento que las historias deben ser divertimentos, pero si por ahí cabe la posibilidad de concientizar a alguien acerca de racismo y maltrato al que estamos y somos sometidos, es importante. Es una cosa de educación, de los dos lados, es malo llamarle de todo tipo de nombre al servicio doméstico: gatas, chachas y demás, así como la actitud de la gente que llega a trabajar con uno, hace mucho tiempo que tomo conciencia de eso, son mis empleadas, pero no son de mi propiedad”.

SEDUCCIÓN AZTECA

La llegada de Ernesto Laguardia

Ernesto Laguardia dice tener la oportunidad de ver su trabajo desde otra ventana y eso le permite salirse de su zona de confort. “Tengo 40 años de carrera y estoy muy bendecido, como protagonista y triunfador, pero agradecido con la vida y con Dios. Tengo muchas cosas que quiero producir y aquí (en Azteca) habrá oportunidad de hacerlo”.

Asegura que la conducción sigue siendo de su interés, y quiere hacer un proyecto con Azteca donde él tenga un programa de entrevistas. En “Las Malcriadas” da vida al padre de Sara Maldonado, un hombre recto y de buenos principios. “Yo estaba en pláticas con otra empresa cuando hubo la oportunidad de conversar con los productores de la teleserie, todo se dio en dos días. Me encantó el personaje, hay muchas sorpresas a través de él, es un hombre íntegro, no es un arquetipo y representa una nueva manera de trabajar, los anteriores roles me dieron la experiencia para hacer un personaje actual”.