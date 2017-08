Stephanie Sigman, cara a cara con Anabelle

La actriz sonorense revela la experiencia que le causó haber trabajado con la 'muñeca maldita' de Hollywood

GUADALAJARA, JALISCO (02/AGO/2017).- Los Ángeles es una ciudad donde las estrellas se forjan y las leyendas del entretenimiento toman forma. Y durante la presentación de “Anabelle 2: La creación”, quedó claro que hay una nueva figura que poco a poco comienza a magnetizar la atención de los medios. Es Stephanie Sigman, quien con méritos propios ha logrado posicionarse con paso firme en el cine de categoría.

Ahora, con la que es su primera película de terror, la nacida en el Estado de Sonora contó en exclusiva para este diario las experiencias que vivió durante el filme, que se estrena en nuestro país el próximo 17 de agosto.

Sobre lo que sintió en su primera experiencia en una película de terror, la actriz, famosa por su rol de “Miss Bala” confiesa que fue “¡Extraño! (risas); no, la verdad fue muy agradable, me consintieron mucho y fue sorprendente trabajar con estas increíblemente buenas actrices (Lulu Wilson y Talitha Bateman), que son unas niñas, pero de verdad que son muy buenas. Este fue un proceso en el que pude explorar aspectos que yo no conocía de mí, como esta parte de ser una figura materna en la película; sentí que no estábamos rodando una película, más bien era como jugar con las niñas; fue sobre todo una buena experiencia; amé hacer este personaje”.

La actriz da vida a la “hermana Charlotte”, una mujer que se encarga de las niñas en la historia y debe lidiar con todo tipo de acontecimientos que retan el sentido común, aunque nada se compara como verse frente a frente con la diabólica muñeca “Anabelle”.

Para Stephanie el desafío que encontró en la película fue más profesional que sobrenatural. Y es que darle el tono correcto a un personaje que se mueve en un mundo de pesadillas no es nada fácil. “Creo que me costó un poco encontrar un balance. Sabes, mucha gente piensa que ser una monja tiene que ser de una u otra forma, por lo que encontrar un balance entre lo que la película exige y empatar con que tan amorosa y comprensible debes ser con los niños fue un desafío, además de ser cariñosa y ‘cruda’ (real)”.

Stephanie confiesa que hoy por hoy, su mente está llena con todo lo que vivió durante el rodaje. Una serie de experiencias que la convirtieron en una actriz más completa y sí, con más conocimiento sobre el mundo de lo paranormal. Hay una escena que piensa que fue de las mejores y reconoció que al verla le quedó tan cómo sorprendida. “Estar suspendida en el aire fue una gran experiencia, pero lo que viene después lo tuvo que hacer mi doble, pues no es fácil ser arrojada por el aire y romper un cristal. Gracias a Dios lo hizo ella y no yo, porque creo que pudo doler un poco (risas)”.

Aprende de los mejores

Se nota que desde “Miss Bala” a la fecha ha habido un crecimiento en sus dotes actorales, pero Sigman confiesa que no existe ningún cambio en su visión sobre hacer películas. “Desde ‘Miss Bala’ hasta ahora no hay muchos cambios en mi percepción del cine, pero creo que ha habido un cúmulo de conocimientos, y presupuesto en las películas (risas), pero creo que esto es tan bueno como siempre”.

Quien dirige la película suele ser quien marca el ritmo, pero hasta esto fue un reto para Stephanie. “Trabajar con David (Sandberg) fue increíble, tiene una dirección muy oportuna y física, así que sabe muy bien que quiere y como conseguirlo; eso facilitó mucho las cosas. Lo difícil fue leerlo a él como persona, porque no es una persona muy expresiva, lo volteabas a ver y solo veías una cara sería, sucedido de una leve expresión como ‘estuvo bueno’, pero sin una sonrisa o un signo de aprobación, solo con una cara seria”.

LO BÁSICO

Domina el terror

Al ser parte de una saga que apuesta por ponerle los cabellos de punta a los espectadores, Stephanie recordó lo que a ella le provocaba este tipo de cine cuando era pequeña. “No me dan mucho miedo este tipo de películas, más bien creo que son tan buenas como el director pueda plasmar su idea”.

“En casa no solíamos verlas, pero hace poco platiqué con mi mamá y me dijo ‘vi la del Conjuro, y me pareció que estuvo buena’; le dije: ‘Mamá, he escuchado que esa película da mucho miedo’, a lo que ella me dijo ‘no tanto’ (risas)”.

Carga con sus bendiciones

¿Hubo alguna experiencia paranormal durante el rodaje de “Anabelle”? La actriz sonorense lo confesó en entrevista: “No hubo una experiencia paranormal como tal, pero una de mis condiciones era que el set de grabación estuviera bendecido”.

“Creo que eso ayudó, porque no pasó nada fuera de lo común, sobre todo porque no quería tocar a la muñeca y les dije a todos ‘si no traen a una padre yo no voy a tocar esa cosa, así que si no bendicen esto mejor consíganse un doble de manos para tocarla (la muñeca)’, pero la trajeron y no pasó nada malo”.