Actriz de ‘Club de Cuervos’ muestra su ‘cuerpo vegano’

Sofía Sisniega aparece desnuda en una nueva campaña para PETA Latino

CIUDAD DE MÉXICO (01/AGO/2017).- La actriz Sofía Sisniega, estrella de "Club de Cuervos" aparece desnuda en una nueva campaña para PETA Latino que proclama "Cuerpo de Vegano. Naturalmente".

De acuerdo a un comunicado de prensa, Sisniega dice que las comidas veganas son la clave de su buena salud y su conciencia limpia; con tan sólo hojas cubriendo algunos lugares estratégicos, la estrella de "Gossip Girl: Acapulco" platicó cómo es que la compasión por todos los animales la inspiró a ser vegana.

Quien aparecerá en la próxima serie de Fox "Aquí en la Tierra" de Gael García Bernal, habló de las condiciones en las que mantienen a los animales de granja:

"No hay diferencia entre un gato, un perro, una vaca, un cerdo", dice, "Los tienen en granjas industriales. Son básicamente fábricas en donde los animales jamás han visto el sol. Nunca lo han sentido. Nunca han sentido el pasto. Nunca han corrido porque están en unas jaulas en donde ni siquiera se pueden voltear. No puedes creer que lo que te estás comiendo, un pedazo de carne, es solo un pedazo de carne. No te estás comiendo algo. No. Te estás comiendo a alguien".

Sisniega dice, "…si lo que alguien quiere es bajar de peso, ser vegano es lo mejor que puedes hacer. Y yo creo que definitivamente te vas a sentir sexy, y me siento mejor que nunca".

Sisniega se une a una creciente lista de celebridades que incluye a Gaby Moreno, Marco Antonio Regil, Rodrigo y Gabriela, Rubén Albarrán, Constance Marie y muchos otros que se unieron a PETA y PETA Latino (cuyos lemas dicen en parte que "los animales no son nuestros para comerlos") para promover alimentos saludables, humanitarios y sin carne.