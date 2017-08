Inicia el cuarto ciclo del Circuito Indio

Elis Paprika, La Gusana Ciega, Los estrambóticos, Silverio, The Guadaloops son parte de los artistas que se presentarán

GUADALAJARA, JALISCO (01/AGO/2017).- Llega agosto y con él un nuevo ciclo de Circuito Indio y además de las nuevas agrupaciones que desfilarán, la principal novedad es la nueva sede que tendrá en Guadalajara: El C3

Luego de más de medio centenar de agrupaciones y de muchas horas de ritmos desde rock hasta cumbia, se decide cambiar de aires en el venue y a partir de este jueves abrirá sus puertas tanto del C3 Stage, como el C3 ROOFTOP.

Este cuarto ciclo comprenderá del 3 al 26 de agosto y lo integra: De Nalgas, Elis Paprika + Aj Dávila, La Gusana Ciega, Los estrambóticos, Silverio, The Guadaloops + Mcklopedia.

¿Qué es Circuito Indio?

Nace con la intención de promover una red articulada de artistas, foros y público a nivel nacional es como surge el Circuito Indio por Vive Latino, el cual lleva a que 12 artistas se presenten en 12 ciudades por el largo y ancho de la república mexicana.

Jueves 3 de agosto Silverio C3 Stage 22:00 hrs $203

Toda una leyenda de la escena mexicana independiente y un artista de gran trayectoria: Silverio, o “Su Majestad Imperial Silverio”, es conocido y temido por llevar al público a una insana o saludable catarsis -depende del cristal con que se mire-, en donde caben pocos límites. Sus conciertos son una invitación directa a vivir un desenfrene total, una experiencia liberadora.

¿Su fórmula? Sonidos electrónicos de influencia industrial y techno a la usanza punk berlinesa acompañados de una especie de performance en vivo altamente frenético. Tras haber formado parte de la banda Industrial Melamina Ponderosa y posteriormente de la banda de culto Titán (junto a Jay de la Cueva), Silverio, nativo de Chimpancingo, comenzó con una carrera como solista haciendo uso de algunos elementos antes presentes en su música. En un momento de su carrera hizo dupla con el reconocido artista visual mexicano Carlos Amorales para fundar el sello discográfico “Nuevos Ricos” por medio del cual logró hacer una infinidad de fiestas y conciertos underground en muchas ciudades de la República y girar por Europa y Estados Unidos.

Viernes 4 de agosto Elis Paprika + Aj Dávila C3 Stage 21:00 hrs $130.00

Elis Paprika es el pseudónimo con el que Erika Elizabeth Nogues se ha ganado un lugar en los oídos de los roqueros mexicanos desde el arranque de su carrera en 2004. Tras algunos pasos en falso entre 2002 y 2004 –que incluyeron a los grupos The Waitress y The Paprikas-, Erika logró armar su proyecto definitivo en su natal Guadalajara acompañada por Luke Castillo, Richo Acosta, Chumino y Chicho, ex baterista de la banda Plástiko. El ascenso de la banda fue rápido y contundente. Durante diez años se mantuvieron activos desenrollando sobre el escenario un rock fresco y de aires noventeros.

Para celebrar aquellos diez años, Elis Paprika se regeneró. Su sencillo "Now Girls Rule!" fue una especie de manifiesto, pues anunciaba que, a partir de ese momento, la banda estaría conformada predominantemente por mujeres. Enroladas en los festejos, Elis Paprika & the Black Pilgrims lograron pisar China por vez primera en una gira que, además, sirvió como preámbulo al lanzamiento de su más reciente álbum, Black & White.

Aj Dávila

Dávila 666 es uno de los proyectos insignes del punk rock contemporáneo en Puerto Rico y AJ Dávila uno de sus genios creativos más relevantes. Pero el tiempo pasa y hay que dar vuelta a las páginas. Tras una serie de desencuentros con la que fuera su banda, AJ comenzó a trabajar duro en su proyecto solista al que bautizó como AJ Dávila y Terror Amor. Esta nueva etapa ha permitido a AJ explorar nuevos universos sonoros que si bien no se alejan del todo de la distorsión del punk, se deleitan en su plasticidad.

Radicando en México, AJ Dávila no sólo ha encontrado motivos para seguir tocando, sino que se integró a las filas de un sello que está dando mucho de qué hablar: Panoram, cuyas cabezas no son otras que los músicos de Zoé. Con su nueva casa disquera, AJ Dávila se encuentra presentando su álbum debut como solista El futuro.

