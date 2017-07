'La ley del corazón', romance y conflicto

La teleserie colombiana se transmitirá a través de la señal de paga Telemundo

GUADALAJARA, JALISCO (01/AGO/2017).- Hoy en punto de las 20:00 horas llega el estreno de la teleserie colombiana “La ley del corazón” que transmitirá a través de la señal de paga Telemundo. El proyecto es de 123 episodios y sigue la historia de “Julia Escallón” (Laura Londoño) y “Pablo Domínguez” (Luciano D’Alessandro), dos abogados expertos en derecho de familia, quienes se enamoran justo cuando él se divorcia y ella está a punto de casarse.

De forma paralela a su historia romántica, el público también podrá ver las historias de conflicto que ambos abogados resuelven, mucha de ellas son verídicas y los casos duran dos o tres capítulos, inclusive varios días más, eso permite al espectador engancharse en temas de violencia de género, conflicto de intereses, relaciones de pareja destruidas y familias en disputa.

La teleserie se estrenó en Colombia y en charla con este medio, el venezolano Luciano D’Alessandro adelanta que ya se comenzó a escribir el guion para la segunda temporada, pero aún no hay fecha anunciada del regreso, sin embargo, estando de promoción en México, compartió que quiere expandir su carrera en el país y que espera el próximo año viajar de nuevo para navegar en nuevas oportunidades, mientras tanto seguirá trabajando en Colombia donde se le han abriendo las puertas y reflexionando sobre la situación actual de su país de origen, situación que lo mantiene en un estado de ánimo “agridulce”.

“No es la primera vez que hago un abogado, pero sí que ha sido uno de los personajes más exigentes, eran muchas horas de trabajo, tuve asesoría con abogados, acudí a juicios para ver cómo era la actitud que ellos tomaban cuando defendían un cliente”.

“Siempre he dicho que ‘La ley del corazón’ es un hibrido entre algo conservador de las telenovelas como ya las tenemos en el ADN de los latinoamericanos, pero con mucha cosa de vanguardia, con una tecnología y unas cámaras maravillosas, con un libreto estupendo y muy actual. Sí vemos a una protagonista, pero actual, no es la niña pobre, es una mujer que está trabajando y que es mejor abogado que cualquiera. Mi personaje sí es un galán, pero es un tipo muy sencillo, caballero y de avanzada. Los casos son maravillosos porque son de la vida real, que no sólo pasan en Colombia, en toda América Latina”.