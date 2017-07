Gonzalo García ahora vive entre el altruismo y la TV

Tras un año sabático, el actor tapatío recargó pilas y trabaja en un proyecto fotográfico al mismo tiempo que se desempeña en la telenovela de “Las Malcriadas”

GUADALAJARA, JALISCO (01/AGO/2017).- El actor tapatío Gonzalo García Vivanco regresó en el mes de febrero a México para continuar con su carrera actoral. Se había dado un año sabático para conectar con sus sentidos y llegar con energía renovada, por siete meses estuvo viviendo en el Sudeste Asiático donde estuvo como voluntario dando clases de inglés, español, ayudar a construir y pintar en las comunidades necesitadas.

Durante todo este proceso comenzó a tomar fotografías de toda la experiencia adquirida, ahora tiene planeado montar una exposición y publicar un libro para otorgarle el 50 por ciento de las ganancias al orfanatorio de Camboya donde estuvo colaborando.

“Estuve un ratito alejado de la pantalla chica, pero ya estoy de vuelta, me tomé siete meses en Asia para vacacionar. Había tenido una racha de cuatro años de no parar y fue muy bueno darme este tiempo. No fue un gasto, fue una inversión, un viaje que hice solo a otra parte del mundo, luego me bajé a Nueva Zelanda y luego volví a Bali”.

Ahora está trabajando con un amigo fotógrafo para realizar la curaduría de dichas fotos y elegir las más valiosas. “El 50 de lo recaudado será para donado a una casa de huérfanos con los que estuve trabajando de voluntario en Camboya, a estos niños los recogen de la calle, les dan de comer, los cuidan y les dan educación, lo demás es para cubrir varios gastos del proyecto”.

Como experiencia personal, García Vivanco agradece todo lo que tiene, pues reconoce que siempre habrá quien esté pasando por un momento más difícil. “Me doy cuenta que soy privilegiado, si no salimos de nuestro continente, este se nos hace muy chico. Cuando viajas a otro lado con otras lenguas, culturas y religiones, se te abre el mundo en otros panoramas, iba por dos meses y cambié el vuelo varias veces, me tuve que regresar porque se acaba el dinero y tenía que trabajar”.

Vuelve con “La Malcriadas”

Cundo ya regresó a México estuvo buscando proyectos nuevos y se encontró con “Las Malcriadas”; en esta teleserie da vida a “Diego”, un investigador privado que se encontrará con varias problemáticas que tiene al país sumido en la impunidad.

“Me encantó la historia, fue lo que le dije a mi manager cuando me dieron el primer libreto, hice el casting y me quedé. Me gusta mucho que Azteca esté apostando por una propuesta diferente, el tema que estamos tocando es nuevo. La forma visual, la dirección y cómo está cambiando internamente está muy padre. Yo comencé mi carrera en Azteca y ahora llegar y ver cómo están con esa innovación y refrescarse, es muy importante para mí”.

“Mi personaje está investigando ciertas situaciones que están pasando en la Ciudad de México y se mete de infiltrado para llegar a fondo a este caso, obviamente hay un triángulo amoroso, muy curioso”.

Destaca la labor de Joshua Mintz y Ana Celia Urquidi como productores del proyecto. “Tienen experiencia en teleseries y cine, eso se ve en el cambio”. Además de que los repartos son de distintas empresas, “eso es buenísimo, ya no eres de tal o cual, están abiertos a agarrar gente de todas partes. A Ernesto Laguardia no tenía el gusto de conocerlo hasta ahora, él y Rebecca Jones son gente humilde, de muy buena y onda y eso se nota”.

TOMA NOTA

Más por hacer

Gonzalo alista una participación especial en la serie “El Chávez”, historia basada en la vida del ídolo del pugilismo nacional, Julio César Chávez. Armando Hernández es el encargado de darle vida al boxeador, también participa Maya Zapata y la producción es de Disney.