Fundación Clooney abrirá escuelas para refugiados sirios

El actor y su esposa Amal dijeron que pretenden evitar que miles de jóvenes se conviertan en una generación perdida.

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (31/JUL/2017) .- La fundación de George y Amal Clooney planea abrir siete escuelas públicas para refugiados sirios.

La Clooney Foundation for Justice anunció una nueva sociedad el lunes con Google, HP y UNICEF para proveer educación a más de tres mil niños refugiados en Líbano.

El actor y su esposa, la abogada especializada en derechos humanos Amal Clooney, dijeron el lunes en un comunicado que su compromiso de destinar más de dos millones de dólares para la educación de refugiados sirios pretende evitar que miles de jóvenes se conviertan en "una generación perdida".

"Ellos han sido víctimas de la geografía y las circunstancias, pero eso no significa que no haya esperanza", escribió la pareja en una declaración proporcionada a The Associated Press. "Nuestra meta con esta iniciativa es ayudar a niños refugiados sirios con una educación y ponerlos en camino a ser los futuros líderes que su generación necesita desesperadamente".

Un vocero de UNICEF describió el apoyo de la pareja como una "inversión en el futuro de toda la región".

George y Amal Clooney crearon la Clooney Foundation for Justice el año pasado para apoyar la equidad en los juzgados, los salones de clase y las comunidades alrededor del mundo.