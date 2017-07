Fifth Harmony regresa a México sin Camila Cabello

El cuarteto ofreció un concierto en el puerto de Acapulco

CIUDAD DE MÉXICO (31/JUL/2017).- Fifth Harmony regresó a México y en esta ocasión fue el puerto de Acapulco quien recibió al cuarteto compuesto por Lauren Jáuregui, Dinah Jane Hansen, Normani Kordei y Ally Brooke, esto como parte de la segunda Era Familiar Princes celebrada en el Mundo Imperial.

Las "Harmonizers", se dieron cita desde temprana hora a las fueras del Mundo Imperial Acapulco, algunas de ellas tuvieron que viajar desde estados como Toluca, Monterrey, Veracruz y la Ciudad de México todo con el fin de verlas de regreso en el escenario después de la salida de Camila Cabello.

Dadas las 21 horas la luces se apagaron y fue el tema "Work It" con el que Lauren Jáuregui diera la bienvenida "Hola Acapulco, gracias por estar aquí", fue así como la melodía de "That's my girl" dio inicio.

"Bienvenidos amores, muchas gracias por estar con nosotras, esta noche, nunca hemos estado aquí pero será una noche increíble", expresó Lauren quién es una de las integrantes que mejor hablan español ya que tiene raíces cubanas.

Temas como "Bo$$", "The is how we roll" y "Sleadgehammer", con el que mostraron su gran calidad de voz ya que el "reality show" X Factor fue quien la reunión hace cinco años.

La noche tuvo un momento mágico que nunca se había visto en una sus presentaciones ya que inter actuaron con sus "Harmonizers" en un pequeño juego donde los dividieron en dos partes para ver cuál era el lado que gritaba más fuerte.

"Son los mejores fans, lo saben ¿Verdad?, En estos 5 años hemos crecido juntos, somos una gran familia", afirmó Normani Kordei.

En la recta final del show nuevamente tomó el uso de la palabra Lauren quien expresó "¿Están listos para nueva música?", y vamos a estrenar por primera vez en este puerto nuestro nuevo sencillo "Down" , dicho que formará parte de su tercer disco de estudio mismo que saldrá a la venta el próximo 25 de Agosto.

"Work from Home", fue el tema con el que la agrupación se despidió, pero quienes antes de irse expresaron, "Amores ha sido un concierto increíble, está es nuestra última canción así que si la conocen canten con nosotros".

El encargo de abrir su presentación en Acapulco fue el músico y compositor mexicano ATL con sus éxitos "Sola", "Selva de Luz" y "Te Quiero".