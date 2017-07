Muere el actor Sam Shepard a los 73 años

El también dramaturgo y director sufría de esclerosis lateral amiotrófica

GUADALAJARA, JALISCO (31/JUL/2017).- El actor, director, dramaturgo y escritor Sam Shepard, quien sufría de esclerosis lateral amiotrófica, falleció el domingo 30 de julio a los 73 años en su casa en Kentucky, según informó el sitio Broadway World.

Shepard es considerado como uno de los dramaturgos estadounidenses más importantes de su generación. Ganó el premio Pullitzer en 1978 por su obra 'Buried Child'.

Además fue galardonado con un Oscar a Mejor Actor de Reparto en 1983 por su papel en 'The Right Stuff'.

Algunas de sus obras más destacadas en su papel de escritor son 'True West', 'Fool for boy' y 'A lie of the mind'.

Como actor, apareció en películas como 'Magnolias de acero', 'La caída del halcón negro', así como 'El asesinato de Jesse James por el cobarde Robert Ford'.