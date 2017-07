Tachan a Eiza González de ‘diva’ y ella responde

Las criticas surgen tras el promocional de la película Baby: El aprendiz del Crimen, cuando la actriz negó entrevista a una cadena de televisión

CIUDAD DE MÉXICO (29/JUL/2017).- A través de su cuenta de Twitter, Eiza González respondió a quienes la han calificado como "diva" y han criticado su actitud en su reciente visita a México para promocionar la película "Baby: El aprendiz del Crimen".

La actriz aclaró su negativa para dar entrevista a una reportera de TV Azteca después de que visitó el programa "Ventaneado", y también dejó claro que no es que no se quisiera tomar una foto con Jorge Zarza, como se aprecia en un video, sino que no lo vio en su intento de huir de la reportera que lejos de preguntarle cosas profesionales, sólo quería sacar "chisme" para vender.

Eiza escribió: "No respondo generalmente a estos mensajes, pero dado a cómo manipularon lo sucedido, lo haré. No sólo trate de manera increíble a la prensa, en un día y medio hice casi 80 entrevistas con todos los medios mexicanos posibles. Para hablar de trabajo. Cuando se fue a esta empresa a hablar a un programa de trabajo, a sabiendas de que no veníamos a hablar de chismes ni de revistas amarillistas, que lo único a lo que se dedican es a vender revistas y son capaces de escribir LO QUE SEA con tal de venderte, utilizan tu moral para hacerlo.”

“Sony, la compañía con la que trabajamos, les dijo que esa entrevista no era autorizada porque querían hablar de chismes, cosa que no es para nada profesional, y dos, era una falta de respeto para el otro actor y el directo. A sabiendas de eso, la reportera se empeñó a sacar su nota con tal de tener la exclusiva de un chisme inventado y lo único que nosotros hicimos fue caminar y tratar de regresar el tema a lo que veníamos a hablar.”

"Tanto me siento orgullosa de ser mexicana que yo misma pedí venir a hacer prensa en México ojo (que trajeran al elenco a México porque es una plataforma extremadamente importante) y lo único que fui a hacer parece ser es a que me tiraran, como ya me acostumbré, en mi propio país hasta morir. Qué pena que su deducción de que yo soy una diva sea basado en una situación truncada y reglas desobedecidas, y yo tratando de evadir de algo que no tendría para empezar por qué tener que dar explicaciones por qué aunque sea una persona pública, todavía tengo vida privada. En fin, la prensa tiene el poder de cambiar todo."

En otro mensaje de Twitter, Eiza aclaró lo de Jorge Zarza: "Al queridísimo señor Jorge Zarza no lo vi por estar teniendo que huir de la señorita reportera que no respetó ninguna de las reglas de nuestra visita a su casa televisora. Ansel y Edgar casi son aplastados y los ignoraron por completo de una manera súper grosera, hasta que yo jalé a Ansel para incluirlo en la entrevista. Señores, no se dejen engañar. Sin contar que conocimos a Jorge dentro de las instalaciones y nos tomamos fotos con ellos hasta que la prensa amarillista llegó a brincar todas las órdenes", puntualizó.