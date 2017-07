Kenneth Branagh, el comandante a cargo de Dunkerque

El actor habla de su participación en la nueva cinta del aclamado director Cristopher Nolan

GUADALAJARA, JALISCO (29/JUL/2017).- Kenneth Branagh, uno de los realizadores y actores más aclamados y productivos, es parte del elenco de “Dunkerque” como el Comandante Bolton. Actualmente lleva la batuta y participa como actor de la adaptación de la novela “Murder on the Orient Express”, que se planea estrenar a principios de noviembre de este año.

Su primera incursión en el cine se dio con “Henry V” en 1989, película que protagonizó y dirigió con éxito instantáneo, pues recibió una gran cantidad de premios internacionales, incluyendo dos nominaciones de la Academia como mejor actor y mejor director. También ha estado nominado al al Golden Globe y ha ganado múltiples premios, entre ellos, a mejor dirección en los premios BAFTA.

En entrevista, Kenneth Branagh cuenta más sobre su participación en “Dunkerque”.

—¿Qué te atrapó primero, el cineasta o el tema?

—Cristopher Nolan me contactó y me dijo que él quería hablar conmigo sobre un proyecto, así que voló a Londres. Yo estaba en la producción de la obra “The Winter’s Tale” de Shakespeare, la mañana siguiente nos encontramos y él se mostró brillante en sus conocimientos sobre la obra, su experiencia con ella, fue fascinante escucharlo, fue grandioso tener una retroalimentación de esta obra dramatúrgica proveniente de una perspectiva externa tan apasionada e intelectual. Entonces esto fue la mitad, la otra fue que me habló sobre el filme “Dunkerque” y me explicó lo que quería, pero la verdad es que ya me tenía atrapado, así que fue el cineasta.

—¿Quién es el comandante ‘Bolton’?

—Es un comandante naval a cargo de la evacuación segura de los hombres en Dunkerque. Se trata de recrear los retos de montar esta operación, que fue rescatar a los más que se pudieran de estos 300 mil hombres de la playa con las dificultades de las bombas, del clima… El personaje está constantemente bajo la presión de ataques enemigos, estrés, falta de sueño. Y está basado en individuos reales que Nolan buscó.

—La filmación se realizó en la ciudad Dunkerque, esto le añade sabor a la película.

—Creo que esto te hace tener realmente el sentido de cómo es el ambiente, en este caso del océano, la temperatura, el viento, el clima en general varía dramáticamente por lo que de repente estabas en una tormenta y de repente el sol brillaba. Todo hace una diferencia, hace variables en la operación de rescate, siempre retando a lidiar con esto. Estar ahí te da la energía en el set.

—¿Cuál es la perspectiva de ‘Bolton’ entre tantos soldados jóvenes?

—Da la sensación que este personaje estuvo en la guerra previa, en la Gran Guerra, por lo que en cierta forma él representa una parte paternal sólida, la certeza de esa generación que sabe cómo es, entiende la fragilidad así como la necesidad de llevar a la gente a sus casas. Así que, de cierta manera, el trabajo de ‘Bolton’ es simplemente estar ahí, ser un ejemplo, ser alguien que no entra en pánico. Es organizado, lógico, coordinado en medio de todo ese caos. Lo interesante es que él también es un ser humano, también teme y siente una gran responsabilidad por el numeroso grupo de soldados.



—Se presenta el ejército naval, el aéreo y el terrestre ¿Hay tensión entre estos?

—Deben trabajar juntos y hay tensión entre ellos, está la cuestión de quién trabaja de la mejor manera. Están obligados a entender la perspectiva de los otros, y se respetan entre sí, pero también hay una situación de competitividad. Al final, es un gran ejemplo sobre la necesidad, pese a lo difícil que sea, de trabajar en equipo.

—¿Cómo fue trabajar con Nolan?

—Un privilegio. Otro de los directores que admiro, Danny Boyle, una vez me comentó que envidiaba de mi posición (como actor) el hecho de poder observar el trabajo de otros directores directamente. Y ver a Christopher Nolan en acción fue realmente un privilegio, pero también, en el contacto inicial, sentir la pasión detrás. Cuando hablábamos de Shakeaspeare habló sobre su propia vida, el crecimiento de sus hijos, el valor de la vida, la fragilidad de ésta, el valor del tiempo… la vida de los jóvenes en la playa (de Dunkerque). Verlo hacer funcionar todo esto en contra de nuestro trivial set, lleno de circunstancias retadoras, el clima, los miles de extras, la playa… Verlo dirigir todo esto con visión y claridad fue realmente impresionante; y más impresionante aún, él tenía tiempo para todos y todo.

DIez películas con Kenneth

Como director

1. “Cinderella” (2015)

2. “Thor” (2011)

Como actor

3. “My week with Marilyn” (2011)

4. “Harry Potter and the Chamber of Secrets” (2002)

5. “Valkyrie” (2008)

Ambas

6.“Henry V” (1989)

7.“Dead Again” (1991)

8.“Hamlet” (1996)

9.“Love’s Labour’s Lost” (2000)