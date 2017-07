Arresto de ‘conejitas’ llega a portada de Playboy México

La revista lleva el título 'Playmates Culpables'

CIUDAD DE MÉXICO (28/JUL/2017).- La playmate francesa Marie Brethenoux duda cuando se le pregunta si regresaría a nuestro país. "Yo ya estaba enamorada de México desde hace mucho tiempo y lo que paso en Mérida me dejó una experiencia amarga".

El pasado 30 de junio durante una festival de música organizado por Playboy México, ella y sus compañeras Lauryn Elaine (Estados Unidos) y Elif Celik (Turquía), fueron detenidas por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) de Mérida, Yucatán, bajo el argumento de tener pasaporte vencido y no tener permiso para trabajar en el país; suceso que hoy las lleva a ser la portada de agosto en la edición para México donde revelarán todo lo que tuvieron que pasar en esas 24 horas que estuvieron detenidas, porque considera que los medios de comunicación sólo dieron a conocer "la mitad de todo lo ocurrido".

"Desde el inicio todo estaba extraño, porque nosotras nos fuimos de fiesta invitadas por Playboy como playmates internacionales, teníamos el pasaporte con nosotras, es más: hacía tanto calor que lo utilizábamos para hacer aire. Cuando llegaron los de Inmigración me pidieron el pasaporte y se los di. El agente lo tuvo en la mano y pudo ver que tenía el sello de entrada como turista, pero nos detuvieron sin ninguna razón. No estábamos trabajando, la verdad no sé porque lo hicieron. Donde nos detuvieron había mucha gente y sólo a las personas que hablaban español, con caras mexicanas no les pidieron los papeles, entonces eso no es como muy legal", expresó.

La conejita explicó que por fortuna Playboy México les proporcionó una muy buena ayuda legal, lo que les permitió salir libres en un día y poder viajar a la Ciudad de México, donde se hospedaron en la casa de la revista en nuestro país, ahí se encontraron con las demás playmates tanto mexicanas como extranjeras.

"Playboy México es como una familia, ellos nunca nos dejaron, creo que la forma en que nos trataron después de eso no pudo ser mejor, nos fuimos por causa de inmigración de Mérida. Estoy muy sorprendida del soporte que hubo entre las chicas, en Francia las personas son más frías, entre las chicas siempre hay rivalidades y esas cosas, la verdad es que yo he visto en México y en la cultura latina que somos todas como una familia, como hermanas, entonces es una experiencia muy fuerte también", declaró Brethenoux sobre el apoyo recibido por parte de sus compañeras.

Hasta el momento ninguna de ellas ha recibido una disculpa por parte de las autoridades mexicanas por esto, pero Marie comentó, "aún están a tiempo de hacerlo".

Con el título "Playmates Culpables", las tres aparecen en la portada ataviadas con el vestuario típico de una conejita, pero con las manos al frente como si estuvieran arrestadas. Aunque esto fue lo positivo de esta experiencia, Marie Brethenoux señaló: "Sí es muy bueno, estoy súper feliz, pero me gustaría ser portada sin pasar todo lo que pasó, pero bueno, así fue".