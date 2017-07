Surgen nuevas imágenes de 'Star Wars: The Last Jedi'

"The Last Jedi", título que se dio a conocer a comienzos de año, está dirigida y escrita por Rian Johnson y contiene la última interpretación de Carrie Fisher (Leia), que falleció en diciembre del año pasado.

Las fotografías fueron publicadas en la cuenta de Twitter Star Wars Stuff, donde también se puede conocer el aspecto que tendrán en "The Last Jedi" Finn (John Boyega), uno de los miembros de la resistencia; la capitana Phasma (Gwendoline Christie), o la enigmática heroína Rey (Daisy Ridley).

MADRID, ESPAÑA (28/JUL/2017) .- A 139 días del estreno de "Star Wars: The Last Jedi" , este día se han conocido algunas imágenes de esta nueva entrega de la saga, en las que aparecen, el líder supremo de la Primera orden, Snoke (Andy Serkis); Luke Skywalker (Mark Hamill) o el malvado guerrero Kylo Ren (Adam Driver).

LOOK AT THEM, OH MY pic.twitter.com/hzMfF5tRsS