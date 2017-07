'Dunkerque', más allá del hecho histórico

Cuando 400 mil soldados no podían regresar a su hogar… el hogar vino a ellos

GUADALAJARA, JALISCO (28/JUL/2017).- Christopher Nolan regresa al cine con una de las historias más emocionantes del año: “Dunkerque”, la cual narra un episodio sucedido a finales de mayo de 1940, durante la Segunda Guerra Mundial: las Fuerzas Expedicionarias Británicas, las tropas francesas, las belgas y las canadienses fueron obligadas a volver a las playas de la ciudad —Dunkerque—, tras verse rodeados por las fuerzas alemanas. Los grandes buques navales británicos no lograban rescatarlos debido a la poca profundidad de la playa, mientras que los Nazis se acercaban cada vez más. “Dunkerque” cuenta con un elenco multigeneracional, incluyendo a Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney, Jack Lowden, Harry Styles, Aneurin Barnard, James D’Arcy y Barry Keoghan, con Kenneth Branagh, Cillian Murphy, Mark Rylance y Tom Hardy.

En entrevista es el propio Nolan quien comparte qué le atrajo de esta historia: “‘Dunkerque’ es un relato con el que crecí. Como niños, recibimos una versión muy simplificada, casi de cuento de hadas. La idea de llevarla a la pantalla grande surgió hace 20 años, cuando Emma Thomas, productora y también mi esposa, viajó a Dunkerque —Francia— en un pequeño bote. De esta experiencia quedamos fascinados por las personas que vivieron la evacuación, pues éstas fueron valientes, honorables y lucharon por la libertad. Lo que sucedió en Dunkerque es una de las historias más grandes de la historia humana, la última carrera de vida o muerte contra el tiempo. Era una situación de suspenso extraordinaria; esa es la realidad. Nuestro objetivo con esta película era lanzar a la audiencia dentro de los acontecimientos con un absoluto respeto por la historia, pero también con un grado de intensidad y, por supuesto, con un sentido de entretenimiento”.

Uno de los detalles que destacan en este filme fue que la historia se concentró en proyectar escenas que ocurren tanto en la tierra, como en el aire y el mar… Al respecto Nolan comenta: “Siempre busqué mantener un enfoque subjetivo de la narración, mientras creaba la construcción de una imagen coherente de los grandes eventos ocurrido en ‘Dunkerque’. Todo en la película pretende ser intenso y subjetivo. Quieres estar en la playa con estos chicos, reflexionando sus puntos de vista; pero también queremos construir este panorama más amplio, que también requiere una vista desde el aire, desde un piloto Spitfire, y desde el mar… Desde personas que vienen a ayudar con la evacuación… Y con todo lo anterior logramos que el público se mantenga al filo de la butaca, dentro de la historia.

Búsqueda de autenticidad

Transportar a la audiencia a la playa francesa de 1940 fue uno de los objetivos principales de Christopher Nolan, por lo que, para lograrlo, no solo hizo uso de la tecnología; sino que también, llevó la filmación a la localidad exacta de los hechos históricos.

El elenco junto con el equipo de producción, estuvieron en Dunkerque durante la misma época del año de la evacuación milagrosa, por lo que hubo muchísimos retos logísticos gracias al clima cambiante, al mar agitado... Al respecto, Harry Styles, ex miembro de One Direction y parte del elenco de esta película, cuenta: “Todos estábamos conscientes de que sin importar cuán retador eran las cosas ahí, no era nada comparado con lo que pasó en el mismo lugar en 1940. Nos enfocamos en hacer nuestro trabajo y contar una historia, así que no había cabida para disconformidades o quejas. Además, siempre teníamos en mente que Chris estaba justo ahí con nosotros”.

En esta línea de verisimilitud, Nolan combinó el uso de IMAX, empleando en la mayoría de sus filmes, la película de 65mm, con la finalidad de lograr una calidad incomparable de la imagen y hacer desaparecer la pantalla ante los ojos de los espectadores. Igualmente, evitó efectos digitales y CGI en la medida en que le fue posible, ya que, para él “siempre es muy importante tratar de trabajar con cosas reales y personas reales. El efecto resultante de eso es muy visceral y envolvente, y te atrae a la historia”, señaló Nolan.

Elenco debut

Continuando con la firme decisión de ser fieles a la realidad de la historia, el director buscó actores que estuvieran cercanos a las edades de los personajes, ya que, algunos de ellos eran sólo niños. Por lo que buscó caras nuevas para que “el público pueda experimentar estos acontecimientos a través de sus ojos”.

Es así que Harry Styles y Fionn Whitehead hacen su debut en un largometraje con esta película. Ambos interpretan a jóvenes soldados que se encuentran atrapados con otros cientos de miles de soldados en la playa. Sobre su participación y su trabajo a lado de Nolan, Styles comenta: “Chris creó el mundo que vemos en el filme; nos ayudó a no pensar demasiado. Él es un director que te hace sentir a gusto.

Por su parte Fionn comentó: “Cualquiera que sea un fan de las películas de Chris puede ver que los personajes están basados en la realidad, y que es fácil empatizar con ellos. Fue increíble ser parte del mundo que nuestro director creó.