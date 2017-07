'Chicharito' coquetea en Instagram con actriz española

El futbolista mexicano comentó una imagen de Andrea Duro

GUADALAJARA, JALISCO (27/JUL/2017).- El atacante mexicano Javier “Chicharito” Hernández fue “cachado” comentando una imagen en la cuenta de Instagram de la actriz española Andrea Duro.



La actriz de 25 años publicó una fotografía de la Torre Eiffel y el delantero no tardó en comentarla: “Hola quiero conocerte, me dejas?”, escribió y seguidores de la española no desaprovecharon el medio y lanzaron comentarios hacia la propuesta del jugador.







Muchos usuarios señalaron que Andrea Duro sí debería darle la oportunidad:

mariapau.22: “@ch14_instagram jajajaaja te gustaron las españolas no??”.

Otros más le advertían que le podría pasar lo mismo que a Lucía Villalón:

mariapau.22: “Dejalo que te conzca @andreaduro solo no te enfermes porque te deja”.

Algunos apoyaban la idea:

maraaideml: “Siii, serían una pareja excelente ”

Muchas no perdieron la oportunidad para declarársele al mexicano:

loremdz3007: “@ch14_instagram Y si yo quiero conocerte a ti que onda?”.

connyvalerio: “@ch14_instagram para que conocerla a ella, si me puedes conocer a mi “.



Horas después, Hernández publicó una imagen en su cuenta de Instagram donde sale abrazando a una mujer, pero ésta sale de espaldas y sólo se ve su larga cabellera. “(No es nadie del pasado)”, escribió “Chicharito en la publicación.



Las relaciones amorosas del jugador se han mantenido en el ojo crítico de sus seguidores después de haber terminado su relación con la periodista Lucía Villalón. La española dijo que lo más difícil de la ruptura fue la “deslealtad” del futbolista pues no la acompañó cuando estuvo gravemente enferma del pulmón.



Meses después mantuvo una corta relación con Camila Sodi y la actriz confesó que no se concretó por culpa de los medios de comunicación.