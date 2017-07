Amor y humor en el teatro

Tomás Goros habla sobre lo que le espera al público con la obra 'La jaula de las locas'

GUADALAJARA, JALISCO (27/JUL/2017).- Una cómica historia llena de hilarantes enredos regresa al escenario después de 22 años de su exitoso estreno, hablamos de la comedia musical “La jaula de las locas”, espectáculo que narra la historia de Michel, hijo de George (propietario de un centro nocturno), quien se casará con Amanda, hija de un diputado ultraconservador y por ende, homófobo. El problema resulta cuando las familias deben conocerse, pues el padre del novio tiene por pareja a Albin, por lo que aparentarán una vida “normal” llevando la historia, a través de divertidos episodios, a un emotivo desenlace, todo en un cuadro musical.

Tomás Goros, el actor que ha destacado por su trabajo en series populares como “El señor de los cielos”, es miembro del elenco, y en entrevista nos cuenta más acerca de su personaje y el espectáculo que los tapatíos tendrán oportunidad de ver en agosto: “Tenía mucho tiempo sin disfrutar de la comedia musical, por lo que esta obra es una gran oportunidad, pues además comparto escenario con un excelente elenco. Es una historia de amor, una historia inclusiva, de cómo no importa tu preferencia sexual, sino el tener una relación de amor. Es una obra llena de risas, y muy vistosa, es una obra como se vería en Broadway”.

Su personaje es George, un señor de gran gusto y refinamiento, por lo que su interpretación implicó un reto para el actor: “Lo que no quería hacer era una caricatura de un homosexual que tiene manierismos exagerados, sino algo con más contenido. Me centré mucho en su historia de amor, esto fue lo que me llevó a aceptar esta obra, no sólo por el baile, el vestuario, la iluminación que son de gran calidad”

El actor invita a todos las familias tapatías a disfrutar de esta comedia musical, y resalta, que al final de la presentación propone una pequeña convivencia con él.

EL DATO

Presentación

“La jaula de las locas” se presentará el 11 de agosto a las 18:00 y 21:00 horas en el Teatro Galerías. Los boletos ya están disponibles por Ticketmaster o en las taquillas del lugar.