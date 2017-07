'Hazlo como hombre', amistad a prueba de todo

La cinta, protagonizada por Mauricio Ochmann, Alfonso Dosal y Aislinn Derbez explora la naturaleza de las relaciones humanas y cómo los secretos pueden llegar a ser peligrosos

GUADALAJARA, JALISCO (27/JUL/2017).- Este 10 de agosto se estrena en la cartelera nacional la cinta “Hazlo como hombre”, la cual llega con mil copias. La producción se rodó completamente en Chile pero en un latino-universal, el director es Nicolás López, chileno cuyo sello es realizar filmes alrededor del mundo y con elencos internacionales, el proyecto también es una asociación con ATM Films, productora de Mauricio Ochmann y Aislinn Derbez, quienes precisamente forman parte del elenco.

El filme es un proyecto familiar que habla de la amistad, de la camaradería y de la aceptación, de cómo un grupo de amigos aborda una problemática, comparten Alfonso Dosal, Mauricio Ochmann y el director Nicolás López, quienes llegaron a Guadalajara para presentar en primicia la película, que mención aparte la cinta se estrenará el 1 de septiembre en Estados Unidos. Los actores y el director enfatizan que no es una cinta de nicho porque se hable de diversidad sexual, esto sólo es una parte de las distintas aristas que tiene el proyecto.

“La comedia sirve para reflejarnos, y no hay mejor manera de que te caigan los 20 si te estás divirtiendo, porque te ríes de una situación en la que te sientes identificado, abordar el machismo desde ese lugar le ayuda a la película”, dice Dosal.

Caos, enredos y aceptación

La trama desarrolla la vida de “Raúl” (Ochmann) y “Santiago” (Dosal), dos amigos de toda la vida que comparten todo, de hecho “Santiago” está a punto de casarse con la hermana de “Raúl” (Derbez), pero cancelará la boda porque en realidad se asume como homosexual y decide salir del closet; sin embargo el problema no es para “Santiago”, es para el propio “Raúl” quien tiene que asimilar la noticia y para ello pasará por un proceso de negación, ira, depresión y aceptación”.

“No se trata de una película gay, hay una persona que sale del closet, pero aquí el chiste es que es una cinta que habla de la amistad, la familia, el amor propio y los procesos de la vida. ‘Raúl’ mi personaje y su amigo, son compañeros de batallas y cuando se entera de la noticia, no sabe con qué se come, y no lo quiere perder como amigo, es entrarle a este rollo de cambiar y concientizar”, dice Mauricio.

Todos reconocen que la sociedad mexicana sigue siendo conservadora, pero también la latinoamericana en general, sin embargo, esperan que ahora que se dan este tipo de filmes que hablan sobre la universalidad, más gente conecte con que el mundo es diverso. “Celebro la diversidad y respeto cualquier preferencia, no solo sexual, también religiosa, tú puedes ser quien quieras ser”, señala Mauricio.

Sobre si como actor para Dosal fue difícil realizar escenas de besos con otro hombre, el mexicano asegura que como histrión es profesional y eso no es impedimento para realizar su trabajo. “Como actor si te gusta el guion y va con la idea que tienes de vida, lo haces, al final del día es una película que refleja quiénes somos y dónde estamos”.

Finalmente el director y los actores reconocen que la comedia no es para hacer burla de tal o cual situación, sino que es una forma más contundente de llegarle al público mostrándole que no hay nada de malo en ser diferente. Aseguran que la comedia se da por las circunstancias y no para hacer mofa. Y así se aprecia en la película. “A mí con mi personaje de ‘Raúl’ me tocaba representar a un machista, conservador y retrograda, pero al mismo tiempo tenía que generar ternura por el proceso que está viviendo”, fue todo un reto.

Una cinta universal

Para Nicolás, el interés que tiene para promover sus películas es que la audiencia, sin importar el país de origen, se sienta identificada, que lo mismo cimbre a alguien que vive en Perú, que en Argentina o en México.

“El cine es un lenguaje profundamente universal, todas las películas que vemos en Estados Unidos están filmadas en Canadá y Australia. Yo he tenido la suerte de que mis películas, independientemente del acento que tengan, han podido viajar y comunicar con el público. Vengo de grabar la versión ‘Sin filtro’ en España, ahora la vamos a ser en China, creemos que ‘Hazlo como hombre’ es una historia muy universal, encontré un equipo de actores psicópatas y arriesgados para ir a filmar al Cono Sur”.