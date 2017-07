Hollywood no estaba en los planes de Eiza González

La actriz señaló que cuando era joven no había muchos modelos a seguir

CIUDAD DE MÉXICO (26/JUL/2017).- Aunque ahora es uno de los rostros latinos en ascenso, Eiza González señaló que nunca estuvo en sus planes hacer carrera en Hollywood, por la sencilla razón de que cuando era joven no había muchos modelos a seguir.

"Nunca me imaginé estar en esto, nunca fue una posibilidad hacer carrera en Estados Unidos, aunque aquí en México tenía una gran carrera. El motivo por el que no pensaba en ello se debe a que no tenía mucha referencia, mi última referencia era Salma (Hayek) y ella me lleva más de 20 años, entonces ni siquiera como actriz el pensar en Hollywood era una posibilidad, no había nada que me inspirara y me hiciera creer que la iba a poder hacer allá", dijo.

Eso no impidió que hace casi cinco años optara por irse a radicar a Los Ángeles y probar suerte, primero con la serie "Del crepúsculo al amanecer" y ahora con la cinta "Baby: el aprendiz del crimen", en la que lleva uno de los roles protagónicos.

"Cuando lo hice no sabía si iba a funcionar o no, no conocía a nadie allá, creo que fue mucho de creer en mí y aventarme, no quedarme en el intento y la verdad es que la primera vez que llegué al set de 'Baby Driver' estaba impactada, para mí era surreal estar en un mismo lugar actuando junto a Kevin Spacey o Jamie Foxx", aseguró.

Eiza no cree que su caso sea uno particular en Hollywood, para ella los actores latinos viven una buena racha que, afirmó, deben aprovechar si pretenden ser más que una moda.

"Quiero ser ese referente para muchas niñas que quieran irse para allá en un futuro, quiero seguir abriendo un poco las puertas. Ahora hay muchas más personas como Stephanie Sigman, Eugenio Derbez y me da gusto", dijo.

La actriz explicó que aunque ama la música y de adolescente hasta grabó dos discos ("Contracorriente" en 2009 y "Te acordarás de mí" en 2012) por el momento esa faceta la seguirá dejando a un lado, pues ahora que está en la Meca del Cine, no piensa desaprovechar la oportunidad.

"Uno debe de aprovechar las oportunidades e ir de a poco, no podemos querer abarcar todo porque no le pones la suficiente energía. Ahora estoy enfocada en esto y espero poder regresar pronto a la música", añadió.