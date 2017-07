Kate Hudson estrena nuevo look

La actriz sube una imagen en su cuenta de Instagram donde aparece rapada

GUADALAJARA, JALISCO (26/JUL/2017).- La actriz Kate Hudson ha sorprendido a todos sus fanáticos con su nuevo look, pues decidió raparse su famosa cabellera rubia.

En una imagen que publicó en su cuenta de Instagram se ve a la protagonista de películas como “Guerra de novias” y “Cómo perder a un hombre en 10 días” con la cabeza rapada mientras está sentada en una habitación.

Acompañado de la frase “libertad”, también agradeció a la cantante Sia con la que está realizando una película llamada “Richard Pryor: Is it Something I said?”; en el proyecto también participan Eddy Murphy, y la bailarina Maddie Ziegler, según informó huffingtonpost.

Los fanáticos no tardaron en enviarle mensajes positivos sobre su nueva imagen.

La publicación ya cuenta con más de 35 mil “me gusta”.