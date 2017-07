Cinco películas para celebrar el #KubrickDay

Naranja Mecánica (1971) Quizás el trabajo más polémico del director, junto con “Lolita”(1962), cuenta la historia de Alex DeLarge un joven que disfruta de cometer crímenes y de la ultra violencia hasta que es sometido al “Tratamiento Ludovico” una terapia experimental con la que esperan que abandone su comportamiento psicópata. La película le valió al director amenazas de muerte tanto para él como para su familia; además no fue distribuida en Reino Unido debido al nivel de violencia.

2001: Odisea del Espacio (1968) Como director, Kubrick no sólo dejó una fuerte influencia en el cine del siglo XX sino que ayudó a reivindicar el género de la ciencia ficción dentro del séptimo arte. Esta película le dio a Stanley Kubrick un Óscar por Mejores Efectos Especiales; además estuvo nominada en 24 categorías de diferentes premiaciones, de las cuales obtuvo 14 premios.

