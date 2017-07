Identidad nacional, escudo ante moda extranjera

Especialistas del mundo de la alta costura señalan la importancia de impulsar el mercado y los diseños nacionales

GUADALAJARA, JALISCO (26/JUL/2017).- “México tiene todo el potencial del mundo, pero tiene un veneno muy grande: estar cerca de Estados Unidos”, explica Clara Inés Henríquez Velásquez, directora de Plataformas Comerciales del Instituto para la Exportación y Moda (Inexmoda, identidad organizadora de Colombiamoda), al señalar que México debe focalizar y aterrizar mejor su sentido de identidad a través de sus diseñadores que toman a la cultura mexicana como principal oferta y atractivo para el mercado, además de diferenciar y atender mejor a sus nichos de consumidores, mercados exclusivos y masivos.

Clara Henríquez puntualiza que México brinda una perspectiva positiva en cuanto al impulso y proyección internacional de sus diseñadores y marcas, pero también brinda mayor prestigio y valor a firmas extranjeras y de distribución global que, por sus altos precios en mostrador, acaparan la atención del consumidor y determinan, inconscientemente, el valor y calidad que los productos mexicanos pueden alcanzar en competencia y venta real.

“México le considera moda a Ferragamo o Hermés y para nosotros eso es estatus, querer comunicar que una cartera vale tres mil dólares, eso no es moda, las grandes marcas de lujo son muy atemporales, no evoluciona a los años. México tiene todas las posibilidades de desarrollarse gracias a sus climas que permiten diferentes tipos de uso en las prendas, la gente tiene la necesidad de vestirse diferente a lo largo del día”.

Añade que consumir moda nacional ha reforzado el patriotismo y economía de los colombianos y también ha figurado como un activo de resiliencia social: “Cuando Colombia fue la tierra del narcotráfico nadie quería venir acá, aprendimos a amar lo que sabemos hacer y México debe hacer lo mismo”.

Puntualiza que la campaña global de la moda mexicana —en contexto a las presiones políticas y migratorias de Donald Trump ante los latinos y mexicanos— no debería ofertar al diseño y talento mexicano como un valor que “está de moda” por la situación política, pues esto atenta contra la durabilidad y prestigio que el mexicano puede cosechar y después ver desaparecer cuando otro conflicto político sea protagonista en otro país o temática.

“Para los colombianos, siempre ha estado de moda, pero hemos hecho a nuestra moda más dinámica, hemos evolucionado, no nos hemos quedado estáticos en los problemas. Puede ser que México cae mucho en lo artesanal, nosotros agregamos técnicas, México tiene muchas pero luego se mantiene en las mismas paletas de colores y tiene que poder llevarla más a la moda. No hay que decir que estás de moda, sino decir que siempre has estado de moda”.

Impulsan lo propio

Luz Adriana Naranjo Giraldo, directora de Transformación Estratégica, señala que a diferencia de México en el que el mercado de lujo va en aumento de la mano de diseñadores y firmas como Pineda Covalín, Benito Santos, Abel López, Trista, Lorena Saravia, Raquel Orozco o Macario Jiménez, en Colombia este mercado no es prioridad al considerar que la etiqueta de “exclusivo” y “diseño premium” aleja al mayor consumidor: la clase media.

La directiva añade que en Colombia no existen más de cinco firmas que se oferten como exclusivas o de lujo porque los diseñadores han apostado por priorizar un precio accesible con valor agregado: su creatividad y sello nacional tomando la cultura y folclor colombiano como punta de lanza y anzuelo al mercado internacional. Paradójicamente las firmas que se ofertan como lujo son de diseño masivo como la lencería, ropa deportiva y de playa.

“En Colombia quien más destina es el hombre, compra poco pero costoso y la mujer compra más seguido pero más barato. En general, el mayor consumo de moda lo hace la clase media, otro 40% lo hace la clase alta. El concepto del lujo es muy difícil, el significado del lujo cambia en cada persona”.

Esa idea de ofrecer una moda sin etiquetas ha logrado que el colombiano de clase media (37% de la población nacional, 17 millones 760 mil habitantes aproximadamente) pasara de comprar siete prendas anuales en 2005, a invertir en un promedio de 22 en 2016, lo que ahora significa un aproximado de 90 dólares (mil 575 pesos mexicanos aproximado) por consumidor al año.

SABER MÁS

Mercado millonario

Desde 2012, el mercado de lujo en México con moda nacional comenzó a reportar ventas por encima de los 12 millones de dólares y que le ha valido a México entrar al top cinco de países consumidores de moda de lujo de acuerdo a estadísticas de UK Trade & Investment, siendo un aproximado de 5% de la población la que puede acceder a este mercado.