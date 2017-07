Los Lora hacen las maletas

La familia aprovechará su 'alma viajera' para darle forma a un nuevo reality show

GUADALAJARA, JALISCO (26/JUL/2017).- Un nuevo reality show mexicano tendrá como protagonistas a la familia Lora, y es que con la iniciativa de Celia Lora (hija de Alex y Chela, del grupo de rock El Tri), mostrará la vida cotidiana de la familia mientras visitan diez destinos turísticos en México, todo bajo el título de “Traveleando con los Lora”.

En charla con este medio, Celia platicó sobre el origen de este proyecto, surgido con el productor, su amigo: “Me propuso hacer el programa con mis padres. Está padrísimo, a los tres nos gustó mucho, no es la típica estupidez”.

Entre los destinos elegidos por ella están Guadalajara, Monterrey, Acapulco y Cancún. Alex Lora escogió Puebla y Ensenada/Tijuana. El reality será una ventana a su dinámica diaria durante los viajes, al mismo tiempo que promocionarán los destinos turísticos mexicanos: “Es totalmente para el país, es positivo para México. A los tres nos emociona mucho por eso. Yo en mi caso no lo veo como trabajo, lo veo como algo muy padre. Espero que funcione, que la gente lo vea y se anime a visitar”.

Experiencias de todos colores

La temática del reality no es ajena para la familia: con giras por México y Estados Unidos, Alex, Chela y Celia han pasado muchas horas de vuelo. Celia comentó de su infancia: “Cuando era niña, con cuatro o cinco años, mis primeros viajes fueron con ellos cuando mi papá iba a grabar sus discos a Los Ángeles. Eran las vacaciones”. Eso sí, Celia tomó un mayor gusto por viajar y conocer nuevos lugares. Entre sus planes próximos están, obvio, más viajes: “Me voy tres meses a Europa. De mis favoritos es Ibiza, me quedaré dos semanas. Londres me gusta mucho, ya he ido mucho. Israel he ido 11 veces en mi vida”. Noruega, “para ver la aureola boreal” e Islandia se suman a su lista de países por visitar, además de Irlanda y Escocía en las Islas Británicas, “aunque no me guste el clima”.

De sus destinos favoritos, afirmó que la mejor recomendación es “Ibiza, siempre, no sólo por la fiesta: por el lugar es padrísimo, la comida es increíble. Atenas también es muy interesante, Grecia en general. La gente muy educada, los hombres son lindos, nada hostigosos, súper educados. Suiza es como un cuento, aunque su comida es aburrida”.

Si bien el clima y la comida pueden resultar no ser los mejores, hay otros detalles que pueden estropear un viaje. Celia nos compartió su peor experiencia viajando: “La peor ha sido Nueva Zelanda. Fui para ver a AC/DC, cuando llegué me preguntaron ‘¿Por qué si eres mexicana tienes dinero (para viajar)? ¿A qué vienes?’ Les dije que a ver a AC/DC y me dijeron ‘A ver, dime tres canciones’. Fueron los de migración, porque creen que los mexicanos tenemos que vernos como Speedy Gonzales, pero al final del día eso demuestran lo ignorantes que son… No regresaría, nunca jamás. Fui porque sabía que el cantante estaba enfermo (en diciembre de 2015). Se estaba quedando sordo, a los dos meses se retiró. Pusieron a Axl Rose, que también lo quiero mucho, pero no es AC/DC”.

Éxito y mucho más

Más allá de México, si el reality de Traveleando con los Lora es del gusto de la gente, una segunda temporada sería de destinos internacionales: “A mis padres les encanta Perú”, así que el país sudamericano sería un destino seguro para continuar. La familia también ha visitado Japón: “En dos cumpleaños míos hemos ido a Japón. Es el 25 de diciembre mi cumpleaños, y como allá ‘no es navidad’, es padre”.

“Traveleando con los Lora” no tiene fecha de estreno, pero Celia espera que la gente lo pueda ver antes de que termine el año. El reality se verá en alguna plataforma de streaming (Netflix o Blim). A la par del modelaje y del proyecto del programa con su familia, Celia Lora tiene entre sus planes a futuro poner un restaurante de comida mexicana en Los Ángeles.