¡'Heidi' está de regreso!

Descubre a la protagonista de la serie que está reinventando a uno de los personajes clásicos de la literatura

GUADALAJARA, JALISCO (26/JUL/2017).- Desde el lunes 24 de julio está por televisión abierta a través del canal a+ de TV Azteca, la serie argentina “Heidi, bienvenida a casa” programa que ha sido un éxito en su país de origen y también en América Latina a través de la señal de paga de Nickelodeon. La emisión se transmite de lunes a viernes a las 19:30 horas por el 7.2 de televisión abierta.

“Heidi Bienvenida a Casa”, es una historia basada en el clásico mundial de Johanna Spyri de 1880, adaptada a la vanguardia de las nuevas generaciones por la escritora Marcela Citterio, quien ha sido creadora de series internacionales como, “Yo Soy Franky”, “Chica Vampiro” y “Patito Feo”.

Con 120 capítulos de 30 minutos cada uno, la serie le contará al público la vida de “Heidi” (Chiara Francia), una joven amante de la naturaleza, sus amigos y los animales, en especial de su conejo. Y en entrevista, la protagonista cuenta de este proyecto que la tiene muy emocionada y que ahora la trae a México para promocionarla.

“A Ciudad de México me tocó conocerla muy poquito, pero me encantó, me gustaría volver muy pronto. Por Nickelodeon ya se estrenó mi serie y muchos ya la vieron, pero esto se está haciendo más gigante porque tiene mucho para dar, muchos colores, mucha música, muchas enseñanzas y diversión, creo que esa es la mezcla perfecta para los chicos”.

De la montaña a la ciudad

“Heidi” es alguien que siempre busca el lado positivo de la vida y que se enfrentará a un gran reto al mudarse del campo a la ciudad. Y es que acostumbrada a la montaña, ahora tendrá que adaptarse a la tecnología y hacerle ver a los demás que pasar demasiado tiempo en el celular o la computadora, los privará de cosas grandiosas y cotidianas.

“Mis padres (productores) me preguntaron que si quería ser ‘Heidi’ y yo inmediatamente dije que sí, ni lo pensé. No imaginé la magnitud del proyecto y todo lo que iba a venir por delante, pero yo sabía que quería actuar y que quería ese papel, ahí comenzó toda esta aventura y toda esta magia. Cuando ‘Heidi’ llega a la ciudad se sorprende de que la gente está metida en el celular en lugar de estar en la vida real, ella intenta cambiar eso y poco a poco la gente se dará cuenta que está bien salir del mundo de la tecnología. ‘Heidi’ llegará de la montaña con su música, sus colores y sus amigos, Pedro, Diego y Emma”.

Chiara recuerda que cuando era niña su mamá le leía el cuento de “Heidi” y cuando le ofrecieron el papel, comenzó a ver la caricatura para adentrarse mejor en el personaje, quien en la emisión vive situaciones tristes, trágicas y complejas, pero para la adaptación a esta serie, todo será más relajado. “Es un personaje mucho más divertido, hay partes de la tristeza, pero realmente es más humor y diversión. Nunca es aburrido el programa”.

Sobre la protagonista

Chiara Francia ha participado en programas infantiles como “Patito Feo”, “Consentidos” y “Chica Vampiro”. En el elenco de “Heidi” la acompañan Mercedes Lambre y Flor Benítez, Victorio D’Alessandro y Minerva Casero. Además la serie mostrará paisajes naturales grabados en los lagos y montañas de la Patagonia Argentina.

En Buenos Aires, Chiara hizo tres conciertos bajo el personaje de “Heidi” y le gustaría venir con la gira a México, además ya se concretó la segunda temporada, el 1 de agosto comienzan a grabarla.

LO BÁSICO

Sin miedo a encasillarse

A Chiara no le preocupa que se le pueda encasillar con el personaje de “Heidi”. “No tengo miedo de eso, me encantaría ser ‘Heidi’ por muchos años más y yo siento que si los chicos me acompañaron con este personaje, cuando esté en otros proyectos también me van a acompañar. Me gusta que me caractericen como ‘Heidi’ porque es muy parecida a lo que yo soy en la vida real”.