Guillermo Del Toro celebra el Día Internacional del Tequila

Al lado del destilador Francisco Alcaraz, el director de la afamada película "El laberinto del Fauno" mencionó que este tequila extra reposado es un elixir. "Hicimos un altar para todos quienes quieran resarle al tequila, pedirle que les ayude con sus penas, y si no al menos se les olvida lo que necesitaban", apuntó.

"Nací en Jalisco tal como 'Patrón' (nombre del tequila). Estoy de regreso aquí para contar una historia, esta no es de vida o muerte sino de transformación. Primero el agave tiene que ser excavado, después su corazón es revelado, sólo de esta manera se puede transformar en un nuevo espíritu, y de él surge una nueva botella, con una forma digna de un ritual", expuso.

Introducing #PatronXdelToro – a toast to life, death & #InternationalTequilaDay from Patrón and @RealGDT. https://t.co/7DtGpngBWm pic.twitter.com/TJf3GlXFsL