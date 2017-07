Lucybell, poderoso sonido 'magnético'

La agrupación chilena se alista para llegar a la Perla Tapatía con nuevo disco y sonidos para presumir en el escenario

GUADALAJARA, JALISCO (25/JUL/2017).- Se acabó la espera. Y es que el trío chileno Lucybell estará de vuelta en Guadalajara, esta vez para presentarse dentro del Festival Coordenada (a celebrarse el 20 y 21 de octubre, en Parque Trasloma). Este 2017 resulta especial para los seguidores de la banda, pues con 25 años de historia, lanzan un nuevo disco luego de cuatro años desde su última producción (Poderoso, de 2013).

Compuesto por Claudio Valenzuela, Cote Foncea y Eduardo Caces, “Magnético” es el álbum que Lucybell recién lanzó este 2017, con descarga gratuita desde su página el día de su lanzamiento. De allí se desprende su sencillo “Por amor”, del cual publicaron ya su video. Sobre el tema, el disco y su historia reciente, platicamos con Cote Foncea, baterista del grupo.

Sobre el inicio de “Magnético”, Foncea compartió que “nosotros estuvimos más de un año girando, somos una banda bastante ocupada. Es una banda que se basa en vivo, en conectarse con la mayor cantidad de gente en los conciertos. En algún momento eso transformó nuestra forma de componer: hay veces en las que no se puede cuadrar entre la grabación y la gira con el tiempo de calidad para componer. Postergamos la etapa de composición y priorizamos conciertos, lo teníamos bien definido, estábamos tranquilos con ese tema”.



Bajo nuevas formulas

En la dinámica que comenzó a experimentar la banda, los integrantes de Lucybell tuvieron que buscar un nuevo espacio para la composición y el trabajo de las nuevas canciones, explica el músico.

“Transformamos este espacio de composición en algo más consolidado, nos reencontramos como banda con nosotros mismos. Buscamos el tiempo un par de años. Empezamos a grabar pensando que estábamos haciendo una especie de demo. Tomó un carácter implícito, escuchándonos nos dimos cuenta de que no sólo servían para el disco: era justamente lo que buscamos como sonido”.

“Quisimos que el disco fuera espontáneo, de ahí empezamos a crear ‘Magnético’ y creamos esta serie de canciones que nos tienen muy felices… Esperamos que les guste mucho ‘Magnético’, tiene canciones con brochazos de la historia de Lucybell, más allá de la etapa 2017. Hay mucho ambiente, mucha melancolía, pero también hay rock”.

Cote Foncea comentó al respecto de otros de los temas que compartieron previamente en redes sociales, y que ahora forman parte del disco: “Al grabar ‘Cuando me acercó a ti’ y ‘Salté a tus ojos’ no teníamos claridad de que íbamos a hacer un disco. Fue una decisión que tomó forma en la medida en que hicimos las canciones. No nos pusimos la meta de hacer un disco, sólo de hacer canciones, trabajar como una banda que no tiene ningún tipo de necesidad. No hubo necesidad de grabar, sólo el hambre de hacer canciones, y que vieran la luz”.

Horizonte abierto

Sobre su participación en el Festival Coordenada, el músico adelantó que no se centrarán en el repertorio de “Magnético”, pues buscarán dar un concierto amplio: “Vamos a tocar un par de canciones de ‘Magnético’, no tengo duda, pero vamos a tocar las canciones que hagan saltar, que los hagan vibrar y encontrarnos con ese coro que nos recibe. Afortunadamente tenemos discos que nos ayudan a eso, que tienen 20 años, que han sido parte fundamental de nuestra discografía. Es difícil elegir entre más de 200 canciones”.