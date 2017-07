Eterno furor por Hanson

La agrupación vuelve a tierras tapatías para celebrar las dos décadas del lanzamiento de su disco

GUADALAJARA, JALISCO (25/JUL/2017).- Hanson debutará en Guadalajara para celebrar un cuarto de siglo de hacer música. Los hermanos Isaac, Taylor y Zac se encuentran en la gira Middle of Everywhere, que retoma su primer disco, Middle of Nowhere, con el que saltaron a la fama gracias a éxitos como “MMMBop”, clásico que resonará en el escenario del C3 Stage.

Hanson viene a conectar con su público que creció escuchando sus canciones, “Cualquier artista sueña con tener esa conexión con los fans: ser capaces de detonar de manera significativa, que tengan recuerdos asociados a nuestra música como punto de referencia”, platicó Isaac Hanson en charla con este medio.

Sobre esta gira y lo que tocarán, agregó: “Celebramos los 20 años de nuestro primer disco, que nos llevó a México por primera vez, y 25 como banda. Cada show uno es un poco diferente, nos gusta que sean experiencias únicas. Es un amplio retrato de todo lo que hemos hecho en estos años, además de canciones que nos empujaron a hacer música, como de los años cincuenta y sesenta. Canciones que tocamos en nuestro primer concierto, como de Chuck Berry, fue una gran influencia como compositor y como estilo en especial para mí: por él toco la guitarra”.

Hanson promete una noche llena de pop y rock, con sonidos diversos: “Los sencillos suelen ser más pop, pero hay muchas canciones más agresivas, más rock, groovie y funky. El concierto representa los muchos géneros diferentes que tocamos. Todo en dos horas”.

Mil razones para volver

Isaac nos comentó sobre los momentos más importantes en su carrera: “Hay periodos significativos. El principio, nuestro primer concierto. Y obvio nuestro primer álbum, no se puede ignorar. Es importante, nos ha dado la oportunidad que disfrutamos hasta hoy de tener fans en todo el mundo: Australia, México, Brasil, Europa. Otras cosas importantes fue empezar nuestra disquera y el disco de 2004 (Underneath), fue un gran cambio: salimos más de gira con ese disco, fueron tres años.

Eso nos permitió crecer y conectar con fans en todo el mundo. Con nuestra disquera también creamos más consistencia en el hecho de lanzar la música, ya sin estar atados a una disquera en el proceso de grabación: ya estábamos en control de cuándo los fans tendrían nueva música. Y este año, con esta gira, han sido significativas por dos razones: es nuestra gira más grande, con más fechas en un periodo de seis meses. Por eso podemos ir a Guadalajara por primera vez y a Monterrey después de 10 años. Otra razón es porque vemos una gran cantidad de gente que nos ve por primera vez. Ver nuevas caras después de 20 años de carrera es un sueño para cualquier banda. Seguir presentes y seguir encontrando fans es sorprendente”.

Además de disfrutar de los buenos momentos, la hermandad los ha ayudado en las dificultades: “Ser hermanos ha sido significativo. Compartimos mucha experiencia de vida, tenemos perspectivas similares del mundo. No las mismas, pero sí similares. Y los mismos objetivos, eso ha sido de ayuda en estos años. Aunque, diría, hay un lado malo: con los hermanos es con quienes uno pelea más fuerte. El problema al ser hermanos en un grupo es que no hay reglas, la estabilidad es un reto, porque nos conocemos tan bien, sabemos cómo reaccionamos, cómo sacarnos de quicio. Podemos estar en una pelea enorme, pero al salir y tocar los primeros acordes en un concierto el conflicto se desvanece. La música cura todas las heridas. En general es muy positivo”.

El grupo ha cambiado a lo largo de estos 25 años de tocar juntos: “Lo que diría es que hay muchas cosas de nuestra música que han evolucionado: hay cosas que siguen igual, como nuestras influencias. Diría que somos un grupo de rockpop más agresivo a como éramos al comienzo, porque éramos niños y ahora como adultos tenemos otras preocupaciones. Pero siempre mantenemos un deseo de ser positivos, de resolver los problemas de la vida a través de la música. Aunque una canción sea triste hay un deseo de encontrar la luz. Es algo consistente”.

¿Qué escucha Isaac?

Entre los artistas que frecuenta están Shawn Mendes, Adele, The Weeknd, Burno Mars, Dust y Ed Sheeran, de quien agregó: “Me gusta lo que está haciendo en la música y con su carrera. Es impresionante lo que hace al dar conciertos él solo. Escribe canciones de calidad, con buenas letras. No tengo duda: él seguirá por muchos años haciendo música buena”.

ASISTE

Hanson en concierto en el C3 Stage (Av. Vallarta, 148), 15 de agosto, 20:00 horas. 500 pesos en preventa, 600 día del evento. VIP boletos agotados. Boletos en taquilla y en el sistema EveneBrite.