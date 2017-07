Animales progresivos en escena

La banda de metal instrumental 'Animals as Leaders' se presentó por segunda ocasión en Guadalajara

GUADALAJARA, JALISCO (24/JUL/2017).- El virtuosismo de Animals as Leaders volvió de nuevo a Guadalajara con el pretexto de su más reciente álbum, titulado “The Madness of Many”.

La cita fue en el C3 Stage en donde se dieron cita alrededor de 700 personas para presenciar el poderío de Tosin Abasi (guitarra-bajo), Javier Reyes (guitarra) y Matt Garstka (batería) y así dar inicio con su gira por latinomarica que los llevará a presentarse en Chile, Argentina y Brasil.

Hablar de Animals as Leaders es hablar de un ensamble que muestra poderío, y destreza a destajo, cada nota es un revulsivo sonoro que retumba a su alrededor. Creadores de un sonido progresivo que juguetea entre el metal y un rock estridente que no necesita lírica para que colisione y se quede grabado en la cabeza.

Cerca de las 22:00 horas, apaciblemente se acercaron al entarimado los músicos, en esta su segunda visita a la Perla Tapatía. Sin preámbulo alguno comenzó a sonar 'Arithmophobia', 'Ectogenesis' y 'Cognitive Contortions' de forma escalonada, tal y como aparece en su más reciente placa lanzada en noviembre del año pasado.

Tosin Abasi, sonriente en cada momento no perdía contacto con la gente, veía directamente a los ojos de las primeras filas mientras surcaba su guitarra eléctrica, acústica o hacía tono de bajo con su octava cuerda, según la canción que lo requiriera.

Le siguieron 'Wave of babies', 'Do not go gently' y 'Tooth and claw' de sus trabajos anteriores.

Cerca de los primeros 40 minutos del show, Abasi tomó el micrófono que hasta esos momentos estaba sólo como protocolo para comenzar a decir "Fuck, Donald Trump, Fuck Donald Trump'" y sentenciar con "Pende%$" palabras que aplaudieron replicaron los asistentes.

La noche continuó con 'Nephele', 'Tempting time' y 'Kascade', donde destacaban cada una de las cualidades de los originarios de Washington D. C.

Del lado derecho, se apreciaba a Javier Reyes, sereno, un tanto estático, concentrado y enfocado en cada una de los riffs, y no por falta de conocimiento, sino todo lo contrario, se notaba que cada cuerda raspada le daba alegría y lo vitalizaba, por momentos cerraba los ojos, como para volver a sentir esa magia que fue creada en sus composiciones, es sus cuatro discos editados. Al fondo, Matt Garstka el más reciente miembro, se empotraba en un batería colocada un tanto de lado, la cual dejaba ver su destreza en cada melodía, que por momentos parecían cortos solos en los toms y bombos.

El final llegaba y sonaban 'Physical education', 'Inner assassins' y 'Woven web', para finalizar con 'Cafo' con la que quedó demostrada que son músicos implacables a la hora de la ejecución sonora.

Previamente, el show contó con la participación local de Parazit, agrupación que acaba de desembarcarse de su gira por Europa.

EL INFORMADOR / HÉCTOR NAVARRO