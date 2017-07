Oliver Stone recibirá el Corazón de Honor de Sarajevo

Reconocerán su extraordinaria contribución al arte cinematográfico

SARAJEVO, BOSNIA- HERZEGOVINA (24/JUL/2017).- El realizador estadounidense Oliver Stone recibirá el premio Corazón de Honor de Sarajevo en el festival internacional de cine de la capital bosnia, informó hoy la dirección del certamen, que se celebra del 11 al 18 de agosto.

Con este galardón, se reconoce la extraordinaria contribución al arte cinematográfico de Stone, ganador de tres premios Oscar, dos como director ("Platoon" -1986- y "Born on the Fourth of July" -1989-) y uno como guionista ("Midnight Express" -1978-), señalan los organizadores en un comunicado.

El realizador de "Platoon" es uno de los invitados a la XXIII edición del prestigioso Festival de Cine de Sarajevo, que tras celebrarse por primera vez en 1995, durante la guerra de Bosnia, se ha convertido en el mayor certamen del séptimo arte en el sureste de Europa.

La nota recuerda que Stone (Nueva York, 1946) es autor de más de veinte películas, entre ellas "JFK" (1991), "Nixon" (1995), "Natural Born Killers" (1994), "Any Given Sunday" (1999) o "Snowden" (2016).

Entre los directores y actores galardonados por el Corazón de Honor de Sarajevo en el pasado están Robert de Niro, Benicio del Toro, Atom Egoyan, Angelina Jolie o Gael García Bernal.