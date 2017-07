Linkin Park despide a Chester Bennington

'Dejas un vacío que nunca se llenará', escribe la banda en un emotivo texto

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (24/JUL/2017).- Linkin Park se despidió de su cantante Chester Bennington, quien se suicidó la semana pasada a los 41 años en Los Ángeles, por medio de una carta difundida en su perfil de Facebook en la que los integrantes de la banda aseguraron que "el vacío" que deja su ausencia "nunca podrá ser llenado".

"Querido Chester, nuestros corazones están rotos", dijo la banda en el comienzo de ese texto.

Los compañeros del vocalista en Linkin Park añadieron que todavía están lidiando con el "dolor" y la "negación" mientras tratan de asimilar lo sucedido.

"En los últimos días hemos visto una avalancha de amor y apoyo, tanto en público como en privado, llegada de todo el mundo. Talinda (la mujer de Bennington) y la familia lo agradecieron, y queremos que el mundo sepa que fuiste el mejor esposo, hijo y padre; la familia nunca estará completa sin ti", añadieron.

Asimismo, destacaron que, a lo largo de los años, la emoción del artista era "contagiosa" y subrayaron que se echará en falta su voz "bulliciosa, divertida, ambiciosa, creativa, amable y generosa".

Por otro lado, los integrantes de Linkin Park ensalzaron la manera que tuvo Bennington de cantar sobre sus "demonios", un aspecto que, según dijeron, les hizo sentir "más humanos".

"Nuestro amor por hacer y tocar música no se puede extinguir. Y aunque no sabemos qué camino tomará nuestro futuro, sabemos que cada una de nuestras vidas fue mejor gracias a ti. Gracias por ese regalo. Te queremos y te echamos mucho de menos. Hasta que te veamos de nuevo", concluyeron.

La gira que tenía prevista Linkin Park por Norteamérica fue cancelada tras la muerte de Bennington por ahorcamiento.

Las autoridades encontraron una botella de alcohol medio vacía en la habitación del cantante y señalaron que no había rastro inmediato de consumo de drogas.

Tampoco se encontró una nota de despedida.

Linkin Park es una de las bandas estadounidenses de rock y metal más populares de las dos últimas décadas.

Su disco de debut, "Hybrid Theory", que incluía canciones como "In the End" o "Crawling", se publicó el 24 de octubre de 2000 y vendió más de diez millones de unidades solo en EU.



Tras aquel hito, siguieron "Meteora" (2003), "Minutes to Midnight" (2007), "A Thousand Suns" (2010), "Living Things" (2012), "The Hunting Party" (2014) y "One More Light", editado este mismo año.

La banda ha vendido más de 70 millones de discos y ha ganado dos Grammys.

Bennington tuvo problemas con las drogas y el alcohol durante años y confesó en varias ocasiones haber considerado suicidarse tras sufrir abusos por parte de un adulto cuando era niño.

El artista tenía una relación muy cercana con Chris Cornell, el cantante de la banda Soundgarden, que también apareció ahorcado en otro presunto suicidio en mayo pasado.

Precisamente el pasado jueves habría sido el 53 cumpleaños de Cornell.