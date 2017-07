Coautora de 'Despacito' rechaza versión utilizada por Maduro

El gobierno venezolano promueve su propuesta política con el popular tema

MIAMI, ESTADOS UNIDOS (24/JUL/2017).- La cantautora panameña Erika Ender, coautora del popular tema "Despacito", rechazó una versión de la canción utilizada por el gobierno venezolano del presidente Nicolás Maduro para promover su propuesta política de una Asamblea Constituyente.

El gobierno de Maduro presentó el domingo en su programa de televisión ante sus simpatizantes una versión del tema compuesta por Ender y el puertorriqueño Luis Fonsi en la que indica que la "Constituyente va".

Ender aprovechó sus redes sociales este lunes para dar a conocer su rechazo a la acción, al escribir que la melodía se está utilizando sin permiso para "publicitar campañas vinculadas a un régimen que tiene descontento y sufriendo a un país, y lejos de alegrarme, me indigna y no apruebo que se utilice".

"No puedo ver tanto dolor en gente a la que quiero tanto. Gente guerrera, gente con voluntad de hierro... Gente buena, que no deja de luchar por la libertad de derechos y de expresión... Amo Venezuela, tierra que me ha dado verdaderos hermanos de corazón", dice el mensaje publicado por Ender en su página de Facebook.

La versión del gobierno de Maduro señala: "Por la unión y la paz de nuestro país... la Constituyente va Ey, querido hermano aquí estoy cantándote"

"Tengo un gran mensaje para ti"

"Es el llamado a la Constituyente, que solo quiere unir al país"

"Despacito, abre bien los ojos y mira a tu gente"

"Tiéndeles la mano hoy, mañana y siempre, que son tus hermanos los que están al frente"

Maduro anunció el pasado 1 de mayo la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente que debe ser elegida el 30 de julio, pero no ha consultado al pueblo, que exige elecciones o la salida del mandatario, por lo que se relizan protestas desde hace más de 100 días que ya han dejado 96 personas muertas.