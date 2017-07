Príncipes de Inglaterra recuerdan última llamada con Diana de Gales

Harry dijo que la conversación fue algo que lamentaría toda su vida

LONDRES, INGLATERRA (23/JUL/2017).- Fue una llamada corriente entre dos niños y su madre, que estaba de vacaciones en Francia. Fue breve, los chicos querían volver a jugar con sus primos y no pasar el rato hablando por teléfono.

La brevedad de esa llamada en 1997 persigue a los príncipes Guillermo y Enrique hasta hoy, porque su madre, la princesa Diana, murió esa noche en un accidente de tránsito.

“Enrique y yo teníamos una prisa desesperada por decir adiós, ya saben, "nos vemos"... Obviamente, si hubiera sabido lo que iba a pasar no habría sido tan indiferente sobre eso ni cualquier otra cosa", dijo Guillermo en un nuevo documental. "Pero esa llamada se quedó en mi memoria, pesa bastante".

Harry dijo a los cineastas que esa conversación fue algo que lamentaría toda su vida.

"Pensar en ello ahora es increíblemente duro. En cierto modo tendré que lidiar con eso el resto de mi vida", dijo Enrique. "No saber que era la última vez que iba a hablar con mi mamá. Qué diferente habría sido esa conversación si hubiera tenido la más ligera sospecha de que su vida se iba a acabar esa noche".

El documental de ITV "Diana, Our Mother: Her Life and Legacy" ("Diana, nuestra madre: su vida y legado") se emitirá el lunes en la televisión británica. El domingo se desvelaron fragmentos del programa y fotografías familiares inéditas.

El programa forma parte de una serie de homenajes a Diana ante el próximo 20mo aniversario de su muerte el 31 de agosto de 1997.

Hasta este año, Guillermo y Enrique no habían hablado abiertamente en público sobre sus sentimientos por la repentina muerte de su madre. Guillermo, segundo en la línea sucesoria al trono de Inglaterra tras su padre, el príncipe Carlos, solo tenía 15 años entonces. Enrique apenas tenía 12 años.

El documental recoge las obras benéficas de Diana, incluyendo su histórico acercamiento a las víctimas del sida y su campaña para la prohibición de las minas antipersona.

Guillermo y Enrique también hacen hincapié en el lado desenfadado de su madre, que según dijeron el público no veía con frecuencia

"Nuestra madre era una niña por completo. Cuando alguien me dice "así que era divertida, danos un ejemplo", todo lo que oigo es su risa en mi cabeza", dijo Enrique.

Guillermo contó una historia que reveló la vida privilegios que tenía de niños. Un día, Diana le sorprendió con tres de las supermodelos más destacadas del mundo esperándole cuando llegó a casa de la escuela.

"Lo organizó para que cuando llegara a casa de la escuela estuvieran Cindy Crawford, Christy Turlington y Naomi Campbell esperando en lo alto de las escaleras. Yo era un chico de probablemente 12 o 13 años que tenía carteles de ellas en su pared", comentó Guillermo. "Me puse colorado y no sabía qué decir. Y como que balbuceé y creo que casi me caí subiendo las escaleras".

Guillermo dijo que habla a menudo a sus hijos, el príncipe Jorge, de 4 años, y la princesa Carlota, de 2 años, sobre Diana para que ella sea una presencia en las vidas de sus nietos.

"Ella habría sido una gran abuela. Le habría encantado, habría querido muchísimo a los niños", dijo.