‘Dunkirk’ encabeza las taquillas en EU

La película de Christopher Nolan tuvo ingresos de 50.5 MDD

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS (23/JUL/2017).- “Dunkirk” y “Girls Trip” fueron las películas más taquilleras este fin de semana en cines de Estados Unidos y Canadá.

Ambas cintas originales recibieron buenas críticas, superaron las expectativas y sedujeron a diversos públicos, aun cuando la recaudación global de verano es inferior a la del mismo periodo del año pasado.

La cinta épica de la Segunda Guerra Mundial dirigida por Christopher Nolan encabezó por mucho los ingresos con 50.5 millones de dólares, según proyecciones de Warner Bros.

La comedia estridente "Girls Trip" rompió la tendencia a la baja que las películas de este tipo tenían en 2017 y logró el segundo lugar en las taquillas con 30.4 millones de dólares.

"Dunkirk" fue más que un éxito inevitable de verano. Las críticas estelares, los premios obtenidos y el revuelo en torno a la producción de gran escala de la cinta animaron a la gente a verla en el cine y en pantallas de gran tamaño.

"Estamos más que emocionados con este logro excepcional de "Dunkirk", dijo Jeff Goldstein, director de distribución con Warner Bros.

"La recepción crítica a nivel mundial ha sido efusiva de manera constante. Dio impulso a esta cinta que obviamente no era una ganadora".

Del público de "Dunkirk", 60 por ciento fue masculino y 76 por ciento mayores de 25 años, mientras que el auditorio de formato IMAX representó 23 por ciento del mercado (o 11.7 millones de dólares del total bruto de sólo 402 pantallas).

"Se convirtió en una cinta que hay que ver", señaló Paul Dergarabedian, analista sénior para medios de la firma especializada comScore.

A continuación las diez películas con los mayores ingresos proyectados de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según comScore. Las cifras definitivas serán difundidas el lunes.

1. "Dunkirk", 50.5 millones de dólares

2. "Girls Trip", 30.4 millones

3. "Spider-Man: Homecoming", 22 millones

4. "War for the Planet of the Apes", 20,4 millones

5. "Valerian and the City of a Thousand Planets", 17 millones

6. "Despicable Me 3", 12.7 millones

7. "Baby Driver", 6 millones

8. "The Big Sick", 5 millones

9. "Wonder Woman", 4.6 millones

10. "Wish Upon", 2.5 millones